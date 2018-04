12-jähriger Junge aus Oberhavel mit Literaturpreis ausgezeichnet

Odin Tietsche

Glienicke (MOZ) Junes Rattay (Glienicke/Nordbahn), Fanny Haimerl (München), Tristan Ludwig (Mannheim) und Ludwig Michael (Dresden) wurden mit dem „THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur“ 2018 ausgezeichnet. Alice Glusgold aus Berlin erhielt den Junior-THEO.

Am Sonntag fand in der Staatskanzlei in Potsdam die öffentliche Verleihung des „THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur“ 2018 statt. Im Brandenburg-Saal der Staatskanzlei stellten die zwölf nominierten Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen ihre Texte vor. Die Jury unter dem Vorsitz von Stefanie de Velasco und Stefan Popp prämierte die Gewinnerinnen und Gewinner.

Junes Rattay (12 Jahre, aus Glienicke/Nordbahn) wurde für seinen Text „Träume“ in der Alterskategorie 10–12 Jahre, Fanny Haimerl (15 Jahre, aus München) für den Beitrag „Mio“ in der Alterskategorie 13–15 Jahre und Tristan Ludwig (17 Jahre, aus Mannheim) für seine Kurzgeschichte „Dass alle Menschen darin verschwinden“ in der Altersstufe der 16- bis 18-Jährigen ausgezeichnet. Ludwig Michael (18 Jahre, aus Dresden) gewann mit dem Beitrag „ZWISCHEN RAUM“ den THEO in der Kategorie „Lyrik“. Den Junior-THEO 2018 erhielt Alice Glusgold (8 Jahre) aus Berlin für ihren Text „Die Geschichte von Ping“.

Der überregionale Schreibwettbewerb THEO, benannt nach dem Schriftsteller Theodor Fontane, stand 2018 unter dem Thema „Zwischenräume“. Mehr als 600 Schülerinnen und Schüler aus aller Welt reichten Texte ein.