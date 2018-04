Oranienburg zeigt sich von sauberer Seite

Hand angelegt: Andreas Mohnke gärtnerte am Bürgerzentrum. © Foto: Sophie Schade

Fleißig gejätet: Unkraut beseitigten diese Senioren an der Begegnungsstätte Regine-Hildebrandt-Haus im Zentrum von Oranienburg. © Foto: Sophie Schade

Sophie Schade

Oranienburg Alles frisch macht der Frühling: Beim Oranienburger Frühjahrsputz wird traditionellerweise sowohl im Zentrum als auch in den Ortsteilen aufgeräumt und werden Grünflächen auf Vordermann gebracht. Auch an diesem Sonnabend folgten viele Freiwillige dem Aufruf der Stadt. Auf das am kommenden Wochenende stattfindende Orangefest wurde bereits mit einem Kinderfest auf dem Schlossplatz eingestimmt. Damit sich die Stadt zu diesem Anlass von seiner besten Seite zeigen kann, hatten sich 1 300 Helfer im Vorfeld angemeldet, um beim Frühjahrsputz fleißig anzupacken. Bereits zu Beginn der Woche holten sich die ersten „Heinzelmännchen“ Müllsäcke im Bürgerzentrum ab, um ihr Soll schon vor dem angesetzten Termin zu erfüllen.

Vor dem Bürgerzentrum befreite Peter Mohnke die Grünfläche von Unkraut und pflanzte anschließend neue Stiefmütterchen ein. Der Birkenwerderaner ist Mitglied der Seniorensportgruppe, die die Räumlichkeiten des Bürgerzentrums für ihr Training nutzen darf. „Dafür sind wir sehr dankbar. Jetzt wollen wir uns erkenntlich zeigen und helfen nun mit, die Umgebung zu pflegen“, so Peter Mohnke.

Als Dankeschön wurde zum Abschluss vor dem Bürgerzentrum gegrillt. Für besonders tatkräftige Unterstützung bedankte sich Bürgermeister Alexander Lae­sicke (parteilos) mit einem Blumenstrauß zum einen bei Monika Rachmatulla. Die Betreuerin von der „Lebenshilfe“ ist mit ihrer Wohngruppe seit Beginn bei jedem Frühjahrsputz mit viel Engagement präsent. Dank galt außerdem Viktoria Beck-Staege.

Die aufmerksame Bürgerin hat die Stadt auf einige besonders dreckige Schandflecken in der Hasenheide am Lehnitzsee aufmerksam gemacht. Alexander Lae­sickes Fazit nach dem diesjährigen Frühjahrsputz: Er sei sehr beeindruckt von dem Engagement, das die Oranienburger für die Sauberkeit ihrer Stadt an den Tag legen. „Oranienburg scheint immer sauberer zu werden. Das ist zumindest der Eindruck, den die Teilnehmer heute mit mir geteilt haben“, zog er optimistisch Bilanz.

In den vorigen Jahren habe er übrigens immer fleißig selbst mitgeputzt. Am Sonnabend hat er die Zeit stattdessen genutzt, die Ortsteile zu besuchen und den ehrenamtlichen Helfern seinen Dank auszusprechen.