Rasenroboter für Metalldieb gehalten

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend an den Oranienburger Bahngleisen vergeblich nach vermeintlichen Metalldieben gefahndet. Die hatte ein Anwohner der Straße Am Mühlenfeld vermutet, nachdem er gegen 0.30 Uhr Geräusche an den Bahngleisen vernahm, die einen entsprechenden Verdacht rechtfertigten.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus, um die möglichen Täter auf frischer Tat zu fassen. „Im Bereich der Gleise konnten die Beamten zwar ebenfalls Geräusche hören, jedoch keine Personen feststellen“, teilte die Inspektion am Montag in Oranienburg mit.

Einen Ermittlungserfolg verbuchten die Beamten schließlich dennoch. Sie entdeckten auf einem nahegelegenen Grundstück einen Rasenroboter, der sich in einem Metallzaun verfangen und entsprechenden Lärm verursacht hatte. Der Eigentümer wurde durch die Polizei geweckt,um denÜbeltäter abzuschalten.