Selbstgeerntetes aus dem Schulgarten

Alexandra Gebhardt

Kapuzinerkresse, Erd-, Johannis- und Stachelbeeren - auf all diese fruchtigen Leckereien dürfen sich die Schüler der Frederic-Joliot-Curie-Schule dank eines neuen Hochbeets in ihrem Schulgarten zukünftig freuen. Übergeben von Viola Christophel, Botschafterin der Town&Country Stiftung und Geschäftsführerin der Evira Hausprojekt GmbH, und Michael Frahn, Hausberater der Evira Hausprojekt GmbH, nahm die Schulgarten-AG unter der Leitung von Jana Schreiber (2.v.l.) zusammen mit Schulrektorin Cornelia Wangenheim (1.v.l.) das Beet, das im Rahmen der bundesweiten Spendenaktion "PflanzenWelten" ermöglicht wird, entgegen. "Wir freuen uns sehr, hier nun leckeres Obst ziehen und pflegen zu können. Da macht sogar das Unkraut jäten Spaß, weil man am Ende sieht, was durch die Gartenarbeit schönes entstanden ist", freute sich Henning, der seit zwei Jahren in der AG aktiv ist. Zusammen mit seinen Mitschülern wird er hier nun die Möglichkeit haben, die vielfältigen Möglichkeiten des Gärtnerns kennenzulernen - und das ganz ohne Angst vor gefräßigen Schnecken, die das Grün für sich beanspruchen wollen. "Dafür liegt das Beet an sich schon zu Hoch, aber es ist zusätzlich noch einmal mit einer Rinne ausgestattet, an der sich die Schecken keinen Halt finden", erklärt Jana Schreiber, die das Hochbeet eigentlich gerne mit Kräutern versehen wollte, sich dem Wunsch der Schüler nach Obst aber geschlagen gab.

Über 180 der PflanzenWelten-Hochbeete wurden im gesamten Bundesgebiet bereits an Schulen und Kitas von den Botschaftern der Town&Country Stiftung übergeben - viele werden in diesem Jahr noch dazu kommen, "da das Interesse an der Spende natürlich groß ist", so Viola Christophel. Anlass für die Umwelt-Initiative ist die von der UN ausgerufene "Dekade Biologische Vielfalt", die noch bis 2020 läuft.Text/Foto: A. Gebhardt

Selbst geerntetes Obst aus dem Schulgarten