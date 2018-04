Die drei besten Zeichner gekürt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Nyah Lachutta zeichnet schon immer für ihr Leben gern. Besonders begeistert bei der Sache ist die Elfjährige aber beim Illustrieren ihrer Lieblings-Manga-Helden. Zu ihnen zählen etwa Kirito, Yuuki und Asuna, Figuren der japanischen Comicserie Sword Art. Mit einem Bildnis von ihnen hat die Schülerin nun sogar in ihrer Altersklasse bis 14 Jahre beim dritten Comic- und Manga-Malwettbewerb, initiiert von der Satdteilbibliothek Hohenstücken, gewonnen - und konnte ihr Glück zunächst gar nicht fassen. "Ich habe das erste Mal mitgemacht und überhaupt nicht damit gerechnet, hier zu gewinnen", freut sich Nyah, die in den Ferien gut zweieinhalb Tage damit verbracht hatte, die Manga-Figuren zu zeichnen und mit Topic Markern zu colorieren.

Ähnlich viel Mühe hatten aber auch die anderen zwanzig Teilnehmer aufgewandt - und das sah man. Überall lachten in der Stadtteilbibliothek Figuren in der Szene bekannter Manga-Charaktere von der Wand. "Für die siebenköpfige Jury, die aus Quartiermanagment, Erziehern, Pädogogen und einer Mitarbeiterin der Bibliothek bestand, war es wirklich nicht einfach die Sieger des Wettbewerbs zu ermitteln, weil es so viele tolle Einsendungen gab", lobte Bibliotheksleiterin Nadin Sternberg bei der Bekanntgabe der Sieger des Wettbewerbs. Neben Nyah dürften sich dabei auch Thea Schadt in der Kategorie bis zehn Jahren und Ewa Konikowskia in der Altersklasse bis 25 über den Sieg und einen Gutschein für die Wichernbuchhandlung freuen - der sicherlich in ein neues Manga investiert wird.