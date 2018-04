Alte Schätze unterwegs

Gabi Herrmann

Brandenburg (BRAWO) Sechs Monate lang haben sie gewartet, an diesem Wochenende war es nun endlich soweit. Öl und Wasser wurden überprüft, der Ganghebel in den Leerlauf geschaltet, die Kupplung gedrückt. Jetzt ein Dreh am Schlüssel, der Anlasser läuft. Gottseidank! Bei schönstem Frühlingswetter wurden dann die Verdecke der Cabrios geöffnet und ab ging es zur ersten Ausfahrt im Rahmen der 2. CRC-Frühlingsrallye. Eine 2-Tages-Rallye mit Übernachtung, in drei Wertungskategorien ausgeschrieben: Sport, Touring und Ausfahrt (ohne Zeitprüfungen). Zusätzlich gab es eine Sanduhrwertung für alle Teilnehmer, die ohne elektronische Hilfsmittel die Wertungsprüfungen meistern wollten. Gestartet wurde die Tour im Europarc Dreilinden und führte durch das Havelland. Einen Zwischenstopp legten die 60 Teilnehmer im KFZ Sachverständigenzentrum Brandenburg in der Carl-Reichstein-Straße ein.

Text/Foto: Herrmann