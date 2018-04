Finanzminister diskutiert Schulpläne

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) „Eine Aula, eine Küche, Parallelräume für die Klassen, Garderoben, ein Wirtschaftsraum und mehr“, zählt Gabriele Glimm, stellvertretende Schulleiterin der Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow einige Wünsche der Schule auf. Dazu kommen Wünsche des Hortes. Gefragt hat Landes-Finanzminister Christian Görke (Die Linke). Er schaut sich am Freitag an der Schule um. Im Beschluss der Stadtverordneten, Mittel aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) sowohl am Schulstandort in Rathenow-West als auch für den Hort der Jahn-Grundschule zu verwenden, sieht Görke ein Bekenntnis für die Otto-Seeger-Schule. „Der Grundsatzbeschluss hat mich sehr gefreut, es ist die richtige Entscheidung für den Standort“, so Görke, der aus Rathenow stammt.

Die Stadt indessen hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Dementsprechend wäre eine Kombination aus Neubau und Sanierung für den Schulbetrieb am günstigsten. Für einen ersten Bauabschnitt kann Rathenow über rund 1,5 Millionen Euro, samt eigener Mittel, verfügen. Der aus der Machbarkeitsstudie resultierende Entwurf sieht ein Neubau auf dem Parkplatz vor. Zudem könnte der Verbindungstrakt aus den 70er Jahren abgerissen werden und dafür ein neuer Verbindungsgang entstehen. Um alle Wünsche erfüllen zu können und die Schule tatsächlich zukunftssicher sowie barrierefrei mit Fahrstuhl ausstatten zu können, fehlen am Investitionsvolumen noch zwei Millionen Euro, wie Hans-Jürgen Lemle, Erster Beigeordneter der Stadt, betont.

Die Otto-Seeger-Schule soll Nachbarschaftsschule mit Hort, Ganztagsbetreuung und Quartierstreff für Senioren werden. Wie die Umgestaltung und Sanierung tatsächlich vonstatten gehen wird, muss in den politischen Gremien diskutiert und mit der Schule besprochen werden, bevor es zu einem Beschluss kommen kann.