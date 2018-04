Tor zur Meisterschaft weit aufgestoßen

Christoph Laak

Rathenow (MOZ) Durch einen 27:24-Sieg über den SV Rot-Weiß Werneuchen bleibt die SG Westhavelland weiterhin auf Meisterschaftskurs in der Handball-Landesliga/Mitte. Zum Titel reicht am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den HSV Müncheberg/Buckow nun schon ein Unentschieden, allerdings muss sich das Team von Kevin Melzer dann wohl steigern.

Es war wahrlich kein Handballleckerbissen, den die Zuschauer in der Rathenower Havellandhalle zu sehen bekamen. Doch am Ende zählen nur die zwei Punkte und die haben die Handballer der SG Westhavelland mit ihrem 27:24-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Werneuchen eingefahren.

Wie in der Vorwoche beim knappen Sieg in Grünheide war das Team von SG-Trainer Melzer schleppend in die Partie gestartet. Nach kurzer Zeit lag die SG mit 0:3 hinten und das obwohl Torwart Fabian Wilke ordentlich hielt. Erst nach acht Minuten konnte Daniel Zarbock erstmals für die Gastgeber treffen. Bis zum 6:3 (16.) konnten die Gäste, die sich einiges vorgenommen hatten, diesen Drei-Tore-Vorsprung verteidigen.

Bis dahin hatten die Westhavelländer vor allem offensiv kaum stattgefunden und hatten sich immer wieder in Einzelaktionen verstrickt. Doch Stück für Stück fanden die Gastgeber zu ihrem Spiel, konnten in der 21. Minute durch einen Schlagwurf von Sven Riedel erstmals ausgleichen (6:6). Es dauerte aber bis zur 29. Minute ehe die Gastgeber erstmals in Führung (10:9) gehen konnten. Sebastian Pitsch konnte kurz vor dem Halbzeitpfiff, per Tempogegenstoß, sogar noch auf 11:9 erhöhen.

Dennoch war der erste Durchgang nicht nach dem Geschmack von Trainer Kevin Melzer. "Wir haben zwar nur neun Gegentore bekommen, aber die Deckung hat mir nicht so gut gefallen. Fabian Wilke hat aber stark gehalten und uns im Spiel gehalten", lobte Melzer seinen Torhüter.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es weiter eine Partie auf Augenhöhe, die Hausherren konnten sich nicht absetzen und lagen beim 15:16 (39.) plötzlich wieder hinten. Doch danach besannen sie sich wieder ihrer Fähigkeiten. Daniel Zarbock sorgte für leichte Tore aus dem Rückraum. Auch die nun offensivere Deckungsvariante brachte die Rot-Weißen etwas aus dem Tritt.

Vorn konnte Enrico Puhl artistisch zum 19:17 (44.) einnetzen und die SG war wieder auf dem richtigen Weg. Was die Gäste nun auch versuchten, die Melzer-Truppe hatte immer wieder die richtige Antwort parat. Zwar machten beide Mannschaften viele technische Fehler, jedoch legte die SG-Mannschaft weiter immer vor. Die Schlussviertelstunde sollte auch nicht mehr zum großen Thriller werden.

Vor allem Sebastian Pitsch übernahm nun die Verantwortung und sorgte mit seinen vier Toren, dass auch die doppelte Manndeckung der Gäste gegen Danny Hupka und Sven Riedel erfolglos blieb und sich die SG wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen sicherte.

"Ich weiß gar nicht so richtig was ich sagen soll. Das Schönste heute war eindeutig das Wetter. Die Jungs können ja das Handballspielen nicht in wenigen Wochen verlernt haben. Insgesamt haben wir gerade vorne zu viele Bälle leicht weggeworfen. Aber, und das ist das Wichtigste, wir haben die zwei Punkte eingefahren und können mit einem Sieg am nächsten Wochenende mit gegen Müncheberg/Buckow den Meistertitel klar machen", so Kevin Melzer.

Diese wichtige Partie wird um 16 Uhr in der Premnitzer Sporthalle angepfiffen.