Das Beste war das Ergebnis

Dieter Seewald

Brandenburg (MOZ) Im ersten von drei Heimspielen konnte der BSC Süd 05 durch einen 2:0 (0:0) Erfolg über den 1. FC Frankfurt den Heimnimbus waren, bleiben auf eignem Platz weiter ungeschlagen.

Die Brandenburger gingen sofort drauf und setzten die abstiegsgefährdeten Oderstädter unter Druck. Bereits in der 3. Minute hatten die Gäste Glück, dass ein Schuss Rene Görischs noch geblockt wurde und in der 13. Minute eine strittige Szene im Strafraum der Gäste ungeahndet blieb. In deren Folge musste Trainer Özkan Gümüs Karol Orlos wegen einer Kopfplatzwunde auswechseln, für ihn kam Adrian Jaskola.

Die Partie wurde immer zerfahrener. Durchgehend gute Spielzüge gab es auf beiden Seiten nur wenige zu sehen. Die unter Druck stehenden Gäste verstärkten nun ihre Offensivbemühungen, scheiterten aber in der 25. Minute an Süd-Schlussmann Toni Neubauer und ein Kopfball, nach Freistoß, strich über die Latte (33.).

Zuvor schoss Rene Görisch einen Freistoß in die Mauer und Pascal Wedemann konnte nur drei Minuten später Gästekeeper Damian Schobert nicht bezwingen. Nach Wadenprobleme bei Görisch war BSC-Trainer Özkan Gümüs gezwungen, bereits vor der Pause ein zweites Mal zu wechseln und brachte Bilal Kamarieh ins Spiel.

Dieser wurde in der 52. Minute im Strafraum gefoult, nachdem sich Niklas Jordanov rechts gut durchsetzte und den Ball scharf vor das Tor brachte. Tom Melvin Schmidt ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen, brachte die Brandenburger vor 167 Zuschauer in Führung. Dann erhöhten die Gäste, in deren Reihen der ehemalige Brandenburger Paul Karaschewski spielte, den Druck, wollten unbedingt im Kampf um den Abstieg etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Gefährlich wurde es lediglich zweimal. In der 71. Minute behielt Neubauer bei einem Schuss aus der Nahdistanz die Nerven. Doch zwischendurch sahen die tapferen Zuschauer einen sehr mäßigen Kick, indem sich beide Reihen in Unzulänglichkeiten überboten. Die Bälle wurden reihenweise aus dem Stadion geschossen, so dass bei einigen Besuchern die Hoffnung aufkeimte, dass keiner mehr wiedergefunden wird, um die Partie vorzeitig zu beenden.

Erst in der Schlussphase, als sich die Gäste in der 84. Minute durch Gelb/Rot selbst dezimierten, Piotr Kasperkiewicz musste wegen Meckern vorzeitig das Spielfeld verlassen, gab es wieder Möglichkeiten für die Brandenburger. Kagan Yildirim, in seinem ersten Heimspiel für den BSC Süd 05, scheiterte zwar noch in der 86. Minute, war dann aber nach einer guten Vorarbeit Eingabe von Niklas Jordanov zur Stelle und drückte den Ball in der 89. Minute zum 2:0-Endstand über die Linie.

Es war dennoch ein verdienter Sieg der Nullfünfer, die insgesamt mehr Torgefahr ausstrahlten und am 1. Mai den FC Anker Wismar zum Nachholspiel empfangen.

BSC Süd 05: Toni Neubauer - Ron Stublla, Enes Aydin, Lukas Kohlmann, Hafez El-Ali - Karol Orlao (13. Adrian Jaskola), Sacha Guthke - Niklas Jordanov, Tom Melvin Schmidt, Pascal Wedemann (82. Kagan Yildirim) - Rene Görisch (36. Bilal Kamarieh).