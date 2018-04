Punkte in Guben liegen gelassen

Deiter Wetzel

Guben (MOZ) Die Mannschaft des FC Stahl Brandenburg spielte gegen den Breesener SV Guben Nord eine Stunde eine beherzte und überzeugende Partie.

Schon nach sieben Minuten traf Luca Köhn den Pfosten und zur Halbzeit führte der FC verdient mit 2:0 durch Tore von Ryo Yoshida aus der 42. und 45. Minute. Die Treffer wurden jeweils mustergültig von Mudai Watanabe von links mit perfekten Flanken vorbereitet. Bis zum Pausenpfiff kamen die Gastgeber zu keiner klaren Torchance.

Auch mit Beginn der zweiten Hälfte änderte sich kaum etwas am Gesamtbild - bis in der 57. Minute nach einem unnötigen Foul im Strafraum der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Diese Chance ließ sich der Gubener Alexander Ost nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:2.

Der Treffer zeigte Wirkung bei den Gästen. Das druckvolle Angriffsspiel kam nicht mehr zum Tragen, weil im Mittelfeld die Bälle nicht mehr kontrolliert in den Angriff gespielt wurden. Die Gubener bekamen ein spielerisches Übergewicht und hatten in der 72. Minute eine Großchance zum Ausgleich durch Franz-Aaron Ullrich. Er verzog den Ball jedoch freistehend.

Erstmals ernsthaft eingreifen musste Stahl-Schlussmann Steffen Sgraja in der 80. Minute, als er einen aufsetzenden Ball über die Latte lenkte. Kurz danach war er jedoch machtlos, als der Gubener Florian Kunzke den Ball nach einer Ecke in der 82. Minute volley in den Dreiangel hämmerte.

Nun wurden die Stahl-Fußballer wieder offensiver, setzten die Platzherren unter Druck. Bei einem Gegenangriff der Märzkeelf wurde Ray Kollewe in der Vorwärtsbewegung an der Mittellinie von Alexander Herzog von den Beinen geholt, so dass dieser mit gelb/roter Karte den Platz verlassen musste.

In der 90. Minute hatte Lucas Meyer per Kopfball die Chance zum Siegtreffer, doch Torhüter Danny Hübner hielt den Ball. Im Gegenzug ist die FC-Abwehr im Strafraum nicht konsequent genug und der eingewechselte Waszkowiak spitzelt den Ball zum 3:2-Siegtreffer (93.) ins Netz.

Nun steht die Stahl-Elf wieder gehörig unter Druck, muss am kommenden Sonnabend (28. April/15 Uhr) im Kellerduell gegen den RSV Waltersdorf 1909 unbedingt punkten.