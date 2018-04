"3.000 Schritte" wieder ein Volkslauf

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) (tms) "Das Gehen ist die natürlichste Art der Fortbewegung. Wer geht, muss sich nicht groß anstrengen. Und doch stärkt jeder Schritt die Gesundheit. Schon 3.000 Schritte extra jeden Tag sind ein guter Anfang."

Das war die Grundidee der bundesweiten Gesundheitskampagne im Jahr 2005, die in Brandenburg an der Havel fortan als besonderer Stadtspaziergang zur großen Tradition wurde. Jedes Jahr geht es auf neuen Wegen 3.000 Schritte durch die Stadt, diesmal unter dem Motto "Von der Schiene zum Wasser". Über 250 Interessierte kamen zum Treffpunkt am Hauptbahnhof, machten gut gelaunt die Erwärmung mit Sascha Höhnel (Promnitz) mit und formierten sich sodann zu zwei Gruppen, die Marktweib Christine Julaine Steffen und Witwe Bollmann (Ute Schulze) folgten. Die beiden Stadtführerinnen erzählten auf herzlichste und unterhaltsamste Art interessante Stadtgeschichten, beispielsweise, dass zur Eröffnung des Bahnhofs 1846 Freifahrtkarten nach Magdeburg ausgegeben wurden, allerdings ohne Rückfahrt. Brennabor-Kinderwagen hießen im Volksmund "Fruchtkutsche" , am Jungfernsteig erledigten die ältesten Töchter die Wäsche, im Steintorturm gab's in DDR-Zeiten einen Jugendklub und der Trauerberg war der Pestfriedhof der Neustadt...

Ob jung oder alt - jeder hatte seine Aha-Erlebnisse. Und 3.000 Schritte extra. Ziel war die "Werft", in der das begleitende Stadtquiz aufgelöst und die Preise ausgereicht wurden. Wer unterwegs gut aufgepasst hatte und z.B. die gefragte Anzahl der Waldmöpse mit "23" sowie den Namen der 2011 aufgestellten Skulptur "Duende Nicola" im Theaterpark wusste, hatte Chancen auf kleine, von AOK, BAS, BluGeSA, Promnitz, Stadtsportbund und Stadtwerke bereit gestellte Preise. Wer stattdessen oder sodann den kleinen Hunger loswerden wollte, griff bei den ausliegenden Äpfeln zu oder genoss - am sonnigen Havelufer - eine Bratwurst vom Grill der Göttiner Feuerwehr.

