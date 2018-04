Schwache Phase in Hälfte zwei

Martin Terstegge

Potsdam (MOZ) Bei ihrem Saisonfinale wurden die Handballerinnen des MVSV Belzig diesmal von Maik Fricke begleitet, da Trainer Denis Wandersee bei den Männern blieb, die zeitgleich ihr Heimspiel bestreiten mussten.

Eigentlich wollten sich die Bad Belzigerinnen beim HSC Potsdam für die knappe Niederlage von vor drei Wochen revanchieren, doch dieses Ziel wurde mit der 20:28-Niederlage dann doch deutlich verfehlt.

Bis zur 10. Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe, doch dann konnten die Gastgeberinnen von 3:2, binnen elf Minuten auf 7:3 enteilen. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Deckung umgestellt. Statt der offensiven nahmen sie nun die defensivere Variante, was den Gästen nicht schmeckte. In der Schlussphase der ersten Hälfte lief es zunächst wieder ein wenig besser, sie kamen in der 26. Minute wieder auf 8:10 heran. Doch kurz vor der Halbzeit fehlte die Konzentration und die HSC-Damen erhöhten auf 13:9.

Die Vorentscheidung fiel dann in den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs. Die MBSV-Frauen waren mental nicht auf dem Spielfeld, die Gastgeberinnen nutzten dies eiskalt, zogen auf 20:11 davon.

Damit war die Vorentscheidung gefallen. Die verbleibende Zeit nutzte der "Aushilfsbetreuer" Fricke um allen mitgereisten Spielerinnen noch ihre Einsatzzeiten zu geben. Der Ausgang dieser Partie war für die Gäste ohne Bedeutung. Die MBSV-Frauen beenden die Saison 2017/18 in der Verbandsliga Nord auf dem 6. Platz mit 17:19 Punkten, bei einem Torverhältnis von 410:414.

MBSV Belzig: Boskugel, Meseberg 1, Schonert 1, Utermark, Müller, Zithier 8. Hoffmann 5, Melzer 1, L. Hermann 2, Fiedler, Okowiak, Mattner, Großkurth 1, Ulrich 1.