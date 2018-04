Die Luft wird immer dünner

Martin Terstegge

Bad Belzig (MOZ) Am Sonntag empfingen die Handballer des MBSV Belzig den HC Neuruppin. Eigentlich hatte Trainer Denis Wandersee gehofft mit einem Sieg den zehnten Platz in der Verbandsliga zu erreichen, doch seine Mannen konnten scheinbar mit der nervlichen Belastung nicht umgehen, verloren mit 21:28.

In der ersten Hälfte war es noch eine Begegnung auf Augenhöhe. Beide Mannschaften machten ihre Fehler, doch blieben sie stets in Schlagweite. So stand es nach zehn Minuten gerade einmal 3:3.

In der ersten Hälfte schaffte es kein Team mal einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus zu werfen. Die Gastgeber hatten in der 19. Minute die große Chance dazu, bei einer 8:7-Führung. Der junge Jannes Wernicke schritt zum Siebenmeterstrich - und scheiterte. Vier Minuten später wiederholte sich das Geschehen. Am Spielstand hatte sich nichts geändert und erneut wollte Wernicke die Verantwortung beim Strafwurf übernehmen. Doch es wurde wieder nichts. Es war halt nicht sein Tag und das bestätigte sich nach der Pause auch noch schmerzhaft. Beim Torwurf bekam er einen Schlag ins Gesicht und die Partie war für ihn beendet. Nasenbeinbruch. Noch ärger erwischte es im ersten Durchgang Philipp Schulz, der sich in einer unglücklichen Szene die Achillessehne riss.

Das 12:12 zur Pause ließ noch alles offen. Aber in der zweiten Hälfte lief bei den Hausherren nicht viel zusammen. Es ging los mit einen verworfenen Siebenmeter, diesmal war es aber Lucas Dalibor, der nicht traf. Doch darüber ärgerte sich Wandersee noch am wenigstens. Wenig Verständnis zeigte er für die vielen miserablen Zuspiele an die Teamkollegen. Etliche Bälle gingen planlos ins Aus oder landeten gleich direkt beim Gegner.

Im Verlauf des zweiten Abschnitts machte sich auch das Fehlen der schnellen Außenspieler Maximilian Wernicke und Domnic Starik bemerkbar. "Ohne schnelle Außen mit denen du Tempogegenstöße fahren kannst, kann man kein Spiel gewinnen" konstatierte Trainer Wandersee.

Doch neben der Offensivschwäche gelang es seiner Mannschaft auch nicht den stärksten Neuruppiner Werfer Fabio Pastor aus dem Spiel zu nehmen. Hossam Almustafa Almohammad versuchte ihn in Manndeckung zu nehmen, was zum Teil auch gelang. Aber die Bad Belziger waren nicht in der Lage ihn bei Freiwürfen empfindlich zu stören. So kam Pastor auf zwölf Treffer, die es den Gästen ermöglichte einen lockeren 28:21-Auswärtssieg zu feiern.

Nun kommt es am 5. Mai in der heimischen Albert-Baur-Halle zu einem Endspiel um Platz zehn, wenn der SV Motor Hennigsdorf um 16 Uhr zum Kellerduell gastiert.

Trainer Wandersee hofft, dass der Verband bis zu diesem Tag endlich Entscheidungen in Sachen Abstieg getroffen hat. Im Vorjahr reichte noch der zehnte Platz zum Klassenerhalt. Momentan gibt es aber Spekulationen, dass zwei Mannschaften eventuell absteigen, oder der Zehnte der Verbandsliga in die Relegation muss. Klarheit herrscht momentan auf jeden Fall nicht, was die Arbeit für die Vereine natürlich extrem erschwert.

MBSV: Schröter, Wetzel, Schlünz 4, Paul 4, Galle, Hübeler, Dümchen 2, Schulz 2, Dalibor 2, Wilck, Wernicke 1, Schmeißer 1, Wendland 3, Almustafa Almohammad 2.