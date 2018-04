Räuberin stellte sich

Sandra Euent

Nauen (MOZ) Die Frau, die mutmaßlich am Freitagmorgen einen Tabakladen in Nauen überfiel, stellte sich noch am selben Tag der Polizei. Als Grund für den Überfall nannte sie laut Polizei finanzielle Probleme.

Die 30-Jährige hatte am 20. April morgens das Tabakgeschäft in der Nauener Dammstraße betreten und von der Betreiberin Geld gefordert. Als die Verkäuferin nicht reagierte, warf die Täterin mit einem zuvor hinter dem Rücken versteckten Stein nach der Frau, verfehlte sie aber. Danach ging sie auf die Verkäuferin zu und wollte an die Kasse gelangen. Es kam zu einer Rangelei, in deren Folge die Täterin zwar den Kassenschlüssel zu greifen bekam, nicht aber den Inhalt. Sie flüchtete danach. Die Polizei hatte nach der Frau öffentlich gefahndet, was auch den gewünschten Erfolg brachte. Nach erfolgter Zeugenvernehmung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Vernehmung wurde die Frau wieder entlassen.