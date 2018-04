Zweieinhalb Jahre Haft für Drogenkurier

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Wegen einer Kurierfahrt mit zehn Kilogramm Amphetamin hat das Landgericht Frankfurt (Oder) einen 34-jährigen Mann zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Zudem sei der Haftbefehl gegen den polnischen Staatsbürger weiter aufrechterhalten worden, sagte Gerichtssprecher Mike Mauter am Montag.

Der Angeklagte hatte vor Gericht gestanden, einen Mietwagen mit den im Reserverad versteckten Drogen auf einem Parkplatz in Polen übernommen zu haben, um die Lieferung nach Süddeutschland zu bringen. Beamte hatten ihn im November vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn 12 nahe Frankfurt (Oder) geschnappt. Die Auftraggeber konnten bislang nicht ermittelt werden.

Für ein umfangreiches Geständnis hatte das Gericht dem 34-Jährigen eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als dreieinhalb Jahren in Aussicht gestellt. Der gelernte Elektriker gab an, ein Bandenboss habe ihm für die Kurierfahrt von Polen nach Deutschland 20 000 Zloty (rund 4800 Euro) angeboten. Seinen Auftraggeber, der ihn in einem Nachtclub in Danzig (Gdansk) angesprochen habe, kannte der jetzt Verurteilte angeblich nur unter dem Spitznamen „der Kahle“.

Ein Zollbeamter erklärte in dem Prozess, das geschmuggelte Amphetamin habe lediglich einen Wirkstoffgehalt von vier Prozent und damit einen Verkaufswert von rund 20 000 Euro gehabt. Normal seien mindestens 15 Prozent Wirkstoffgehalt. „Das Zeug war dermaßen gestreckt - mehr ging eigentlich nicht.“ Der Hintermann des Schmuggels habe nicht ermittelt werden können. „Es ist trotz all unserer Bemühungen keine Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden zustande gekommen.“