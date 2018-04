Rathenower Tourismusmagnet startete in die neue Saison

Jürgen Ohlwein

Rathenow Mit viel Musik und Gesang startete am Sonntag die Optikpark-Saison. Vor der Eröffnung zogen die Musiker des Rathenower Schalmeienorchesters Optis in den Park. Dort durchschnitten Bürgermeister Ronald Seeger und die Geschäftsführer des Parks, Joachim Muus und Elfie Balzer, das Band zur Eröffnung. Dabei hielt Finanzminister Christian Görke Wort - hatte er doch im Vorfeld versprochen, die Sonne im Gepäck zu haben.

Als Schirmherrin besuchte Diana Golze das Grüne Klassenzimmer. Dort bastelte sie mit Kindern und jungen Eltern. „Ich freue mich über das schöne Wetter am heutigen Eröffnungstag und wünsche dem Park viele solcher sonnigen Tage und viele Besucher“, erklärte Golze. Was die Familienministerin sehr gefreut haben dürfte: Es waren auffällig viele junge Familien mit Kindern im Park unterwegs. Ob bei einer Abkühlung im Stadtbrunnen oder an den Spielgeräten, die Kinder hatten viel Spaß, und die Eltern wirkten entspannt. Besonders beliebt war die Spielstation von Jongleurin Caroline Zimmermann. Große Freude hatten die Kinder dabei, riesige Seifenblasen in den Sonnenhimmel zu schicken.

Für gute Laune sorgten Paulus von Rotenaw mit seinen Musikern. Noch mehr Musik in den Park brachten Jens-Peter Reibsch mit seiner irischen Uilleann Pipe und die Gruppe Dacapodaster aus Rathenow. Daneben konnten die Besucher auch einfach nur den Park, die Natur und Ruhe genießen und entdeckten dabei vielleicht auch Unerwartetes. Wer ganz leise durch den Park schlenderte, konnte einen Pfau sichten. Als ein solcher kostümiert war Sängerin und Performance-Künstlerin Kamelle unterwegs. „Wir haben uns dazu entschlossen, den Park schon am Vormittag für die Besucher zugänglich zu machen. So wollten wir langes Warten für vermeiden“, erklärte Geschäftsführer Joachim Muus. Dennoch bildeten sich zeitweise Schlangen vor der Kasse - womöglich ein gutes Omen für diese Saison. Mehr Infos auf www.optikpark-rathenow.de.