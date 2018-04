Nicht mal im Kofferraum sicher

Sandra Euent

Wustermark (MOZ) Nicht mal im verschlossenen Kofferraum sind Sachen vor Langfingern sicher. Das musste ein Ehepaar am Samstag im Designer Outlet Center in Wustermark erfahren. Ihre zuvor getätigten Einkäufe hatten die beiden im Kofferraum ihres Audi zwischen geparkt. Als sie später nach beendeter Shopping-Tour zum Auto zurück ins Parkhaus kamen, stand die Kofferraumklappe offen und vom kompletten Inhalt fehlte jede Spur, wie die Polizei mitteilte. Unbekannte hatten sich offenbar an der schon bezahlten Ware bedient. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.