Weiter fünf Punkte vor dem Verfolger

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Tabellenführer FSV Optik Rathenow hat am Samstag eine harte Nuss geknackt. Gegen den FC Anker Wismar (Platz 5) gelang ein 2:1-Heimsieg. Im Hinspiel hatten sich die Rathenower mit einem 0:0 begnügen müssen.

In einer chancenreichen Partie mussten sich die Zuschauer am Vogelgesang in beiden Halbzeiten gedulden, bis die Optiker zu ihren Torerfolgen kamen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Benjamin Wilcke die Führung besorgt. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich der Wismarer gelang Murat Turhan in der 85. Minute der Siegtreffer. Die Rathenower behaupteten ihren Fünf-Punkte-Vorsprung vor Verfolger Tennis Borussia (TeBe). Der Berliner Verein hatte mit einem 5:0-Heimsieg am Freitagabend vorgelegt. Das Fernduell der Aufstiegskämpfer geht am Wochenende in die nächste Runde. Der FSV Optik spielt am Samstag beim Torgelower FC Greif. Am Sonntag gastiert TeBe bei Schlusslicht Grün-Weiß Brieselang. Nächstes Heimspiel der Rathenower ist am 5. Mai.