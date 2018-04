Knifflige Aufgaben rund ums Buch

Matthias Henke

Gransee Eine Aktion rund um die Literatur erlebten am Montag nicht nur die Jungen und Mädchen der Klasse 4a der Granseer Stadtschule, die hier gerade fleißig an Aufgaben knobeln. Anlässlich des Welttages des Buches bekamen auch die Schüler ihrer Parallelklasse sowie die Fünftklässler ein Buch geschenkt. Außerdem gab es Bücher zu gewinnen. Seit mehr als 20 Jahren wird dieser von der Unesco eingerichtete Aktionstag für das Lesen und für Bücher begangen. Die Luisenbuchhandlung in Gransee ist ebenfalls seit Jahren dabei.