Bäume in der Stadt erhalten Spezialdüngung

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Knapp einhundert Hennigsdorfer Bäume haben in der vergangenen Woche vorübergehend ein ungewöhnliches Kleid getragen. Um ihren Stamm war ein grüner Sack gespannt. Die für Baumschutz im Rathaus zuständige Silke Teuber erklärt den Sinn der Aktion: „Die 75-Liter-Säcke werden rund um den Stamm per Reißverschlusssystem angebracht und mit Wasser sowie einem Düngergemisch gefüllt.“ Durch die Perforierung des Sackes sickert der Dünger zielgerichtet dorthin, wo er das Wurzelwerk der Bäume stärken kann. Zuvor war an den verschiedenen Standorten der Bäume der Boden analysiert worden. „Dementsprechend haben wir die jeweils benötigte Mischung hergestellt“, so Teuber. Besser als bisher soll es auch den Bäumen auf dem Postplatz gehen. Im sanierten Bereich wurden jetzt in die Baumscheiben mineralische Substrate eingebracht, die es den Wurzeln erlauben, besser zu wachsen. Außerdem wurden von Baum zu Baum Substratgräben gezogen, die den Wurzeln mehr Platz zum Ausbreiten lassen. Teuber hofft, „dass sich die Bäume an der alten Post souverän entwickeln können.“