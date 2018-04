Behinderte in der Zwickmühle

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Sowohl Bangen als auch Vorfreude – mit gemischten Gefühlen erwarten Kurt und Renate Bischof den Wonnemonat Mai. Zwar steht eine wichtige Veranstaltung bevor. Für den 3. Mai lädt der Behindertenverband Oberhavel Nord zu seinem nun schon traditionellen Tag der offenen Tür nach Fürstenberg ein.

In der Gaststätte Zur alten Bornmühle präsentiert sich die Interessengemeinschaft mit ihren zahlreichen Sportgruppen von 10 bis 14 Uhr. Prominenz wird erwartet, Speis und Trank gibt es, Kinder führen ein fröhliches Kulturprogramm auf.

Doch gerade in Bezug auf die Sportgruppen gibt es derzeit ein Problem. „Wir benötigen zwei neue Übungsleiter“, erklärt Verbandschef Bischof. Sonst käme man mit den sportlichen Angeboten für Leute mit Handicap mächtig in die Bredouille. Wobei es inzwischen nicht so wichtig sei, dass Interessenten eine entsprechende Ausbildung vorweisen können. „Sie müssen nicht unbedingt eine Lizenz haben, sie können sich auch erst einmal Schritt für Schritt ausbilden lassen“, erläutert Kurt Bischof. Deshalb sei der Verband inzwischen der Überzeugung, Engagement und Interesse zählten erst mal mehr als Abschlüsse. Mit anderen Worten: Leute, die sich als Übungsleiter betätigen wollen, könnten zu Beginn ganz locker ‚reinschnuppern und brauchen sich nicht sofort entscheiden. „Wir setzen denen nicht die Pistole auf die Brust“, so Bischof schmunzelnd. Erst, wenn sich die Bewerber ein Bild von dem Miteinander gemacht haben, „dann können sich die Kandidaten entscheiden, ob sie die Übungsleiter-Lizenz erwerben“. Das Wichtigste sei nämlich auch für die Behindertensportler: Der Spaß zählt mehr als perfekte Leistung, Freude an der Gemeinsamkeit sei die Grundlage.

Im Übrigen müssten Leute, die eine Lizenz zum Übungsleiter machen wollen, die Ausbildung nicht bezahlen. Das erledigt der Verband. An vier Wochenenden absolvieren Kandidaten die Grundausbildung, weitere vier Wochen kommen für speziellen Reha-Sport hinzu. Selbstverständlich werden Unkosten wie Kilometergeld erstattet.

Und der Einsatzort? Der sei hauptsächlich in Gransee, eventuell trainiere man aber auch in Fürstenberg oder Zehdenick.

Neugierige können für nähere Informationen die Telefonnummer (03306) 29167 wählen. Wobei dieses Thema möglicherweise auch beim Tag der offenen Tür eine Rolle spielen wird, zum Beispiel bei dem geplanten Info-Gespräch mit Experten und Kommunalvertretern. Abgesehen von den Angeboten am 3. Mai: Die Marktapotheke informiert an einem Stand, eine Heilpraktikerin aus Mildenberg lädt zur Gesichtsanalyse ein. An Ständen können kleine Engel gebastelt werden. Das Team der Bornmühle sorgt für einen Imbiss.