Betrunkene Männer greifen eigene Familien an

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Gleich zwei Fälle von häuslicher Gewalt haben die Polizei am vergangenen Wochenende in Atem gehalten. Beide Taten ereigneten sich am Sonnabend in Neuruppin.

Ein betrunkener 59-Jähriger hat am Samstagnachmittag in der Fontanestadt seine Frau und seine beiden Kinder mit einem Messer bedroht. Der jugendliche Sohn wollte ihm das Messer abnehmen und wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Weil der Mann außerdem ankündigte, sich das Leben nehmen zu wollen, wurde ein Rettungswagen gerufen. Der 59-Jährige, der 2,79 Promille hatte, kam stationär ins Krankenhaus. Er darf nun auf Anweisung der Polizei zehn Tage lang nicht in seine Wohnung zurückkehren.

Weil ihr betrunkener Ehemann sie geschlagen hat, wählte eine 68-Jährige am Samstagnachmittag den Notruf der Polizei und bat um Hilfe. Das Paar befand sich noch zusammen in der gemeinsamen Wohnung, als die Beamten kurze Zeit später eintrafen. Der Mann gab den Polizisten gegenüber zu, die Frau in den vergangenen Tagen gleich mehrfach angegriffen und geschlagen zu haben. Auch er wurde für zehn Tage der Wohnung verwiesen. Das Opfer wollte keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.