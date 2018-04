Glubs-Doppelschlag führt Gäste zum Erfolg

Peter Sommer

Heinersdorf (MOZ) Das Spiel zwischen dem Liga-Achten (FC Schwedt II) und dem Tabellenneunten (Gastgeber SV Uckermark Wilmersdorf) sollte eigentlich halbwegs eine Begegnung auf Augenhöhe sein. Doch die Platzherren gingen bereits personell geschwächt in die Partie, blieben folgerichtig insgesamt das spielerisch unterlegene Team und verloren mit 1:2.

So war es nicht wunderlich, dass die Oderstädter den besseren Start erwischten, um möglichst eine schnelle Führung zu erzielen. Beste Chancen besaßen dabei die beiden Außenstürmer Tim Pommer und Sewerin Borecki, welche mit scharf hereingezogenen Flanken die Wilmersdorfer Abwehr überraschen wollten. In der 24. und 35. Minute hatte Nerminko Ahmetovic gleich zwei sehr gute Möglichkeiten, frei vorm SVU-Tor die Gäste-Führung zu erzielen. Doch die Wilmersdorfer Abwehr um Lars Stolpe und Christian Konwert konnte in letzter Not klären.

So blieb es bis zum Pausenpfiff torlos. In der zweiten Hälfte hatten die SVU-Kicker dann deutlich mehr vom Spiel. Doch praktisch aus dem Nichts kam Dawid Glubs am Strafraum an den Ball und schob aus 16 Metern zum 0:1 ein. Sehr gute Chancen für Wilmersdorf durch Ricardo Huhnholz (51.) und Tino Sobzig (53.) blieben ungenutzt.

Der FCS II agierte weiter druckvoll, der Gastgeber blieb mehr oder weniger nur noch auf Konter ausgerichtet. Die Oderstädter holten einige Freistöße und Eckbälle heraus, die aber alle erfolglos blieben. Auch die Wilmersdorfer besaßen weitere gute Chancen zum Ausgleich. Alle Fernschüsse flogen aber knapp über das Tor.

So war es erneut Glubs vorbehalten, knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff die Vorentscheidung zu erreichen, als er aus einem Gewühl im Strafraum heraus zum 0:2 vollendete. Der Anschlusstreffer von Lars Stolpe in der vorletzten Minute per Elfmeter nach einem Foul im Strafraum war schließlich nur noch eine kosmetische Korrektur. Der FC Schwedt II hatte sich an diesem Tag als deutlich energischer und sicherlich auch einen Tick besser als der Gastgeber erwiesen, sodass der knappe Auswärtssieg gerechtfertigt war. (rpö)

Tore: 0:1 Glubs (48.), 0:2 Glubs (83.), 1:2 Stolpe (Strafstoß, 89.) – Zuschauer: 40