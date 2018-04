Galerist sucht neuen Freiwilligen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das freiwillige kulturelle Jahr ist fast um. Annalena Schulz war die erste Freiwillige, die Galerist Jörg Zieprig bei der Arbeit für die Klosterscheune Zehdenick unterstützt hat. Und sie sollte nicht die letzte sein. Für die 19-jährige Zehdenickerin war es ein arbeitsreiches, ein intensives Jahr, aber auf jeden Fall eines, das sie nicht missen möchte. Denn durch ihre Arbeit an der Seite von Jörg Zieprig sei sie deutlich selbstbewusster geworden, sagte sie. Das treffe auch auf den Umgang mit Menschen zu, die sie nicht kenne, mit denen sie aber telefonieren musste, um Konzerte, Ausstellung, Lesungen und andere kulturelle Veranstaltungen vorzubereiten. Und sie habe Ideen einbringen können. „Plakate machen, das finde ich sehr cool“, sagt sie mit einem Leuchten in den Augen.

Überhaupt war die Öffentlichkeitsarbeit ihr großes Steckenpferd, auch über die sozialen Medien warb sie für die Veranstaltungen der Klosterscheune.

Das freiwillige soziale Jahr diente der Orientierung, bevor sie sich endgültig auf eine Studienrichtung festlegen wollte. Auch wenn die Chance zunächst einmal gering seien, an der Universität der Künste in Berlin mit einem Studium zur visuellen Kommunikation beginnen zu können, will die 19-Jährige nichts unversucht lassen. Ihr Berufsziel wolle sie dennoch nicht aus den Augen verlieren. Als Artdirector in einer Agentur zu arbeiten, das sei ihr größter Wunsch. Und das freiwillige Jahr in der Klosterscheune habe sie eher noch bestärkt in ihrem Berufswunsch. „Sie wird ihren Weg machen, da bin ich mir sicher“, findet Jörg Zieprig nur lobende Worte für die 19-Jährige, die durch ihre umsichtige und schnelle Arbeitsweise positiv aufgefallen sei.

Schon jetzt hält Galerist Zieprig Ausblick nach einem möglichen Nachfolger für Annalena Schulz. Ob Mann oder Frau, das sei egal. Engagement sei wichtig. Und die Bereitschaft, für Neues offen zu sein. Bewerber müssen zwischen 17 und 26 Jahre alt sein, neben 30 Tagen Urlaub wird ein Taschengeld in Höhe von 320 Euro monatlich gewährt, außerdem ist man sozialversichert. Bis Ende Mai muss man sich allerdings entscheiden, damit es am 1. September losgehen kann. Am besten wäre es, wenn sich jemand aus der Region für die Aufgabe finden würde, so Zieprig. Das würde einiges erleichtern. Weitere Infos gibt es direkt beim Galeristen.