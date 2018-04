Scherkenbach als Zünglein an der Waage

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Auch wenn es der für die Linke angetretene parteilose Landratskandidat Christian Scherkenbach am Sonntag nicht in die Stichwahl geschafft hat, hat er nun eine wichtige Funktion. Die Wahlergebnisse zeigen, dass Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) und CDU-Kandidat Sven Deter dort in kleineren Gemeinden punkten konnten, wo sie ihre Wurzeln haben. Bei Deter ist das sein Heimatort Wulkow, bei Reinhardt die Gegend um Wusterhausen, in der er Bürgermeister war. Scherkenbach hat die großen Wahlbezirke in Neuruppin für sich entscheiden können. Seine Empfehlung könnte also den Ausschlag geben.