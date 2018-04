Danny Breitfelder im Auerbacher Krankenhaus genäht

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Nach seiner im Auswärtsspiel der Fußball-Regionalliga Nordost beim VfB Auerbach (2:3) erlittenen Verletzung musste Danny Breitfelder, Schütze des zwischenzeitlichen 1:2 für den FSV Union Fürstenwalde, ins örtliche Krankenhaus gebracht werden. „Eine offene Wunde am Auge, die genäht wurde“, berichtete der 21-Jährige am Montag. Sein Einsatz am Mittwoch im Nachholspiel gegen Wacker Nordhausen ist fraglich. „Das Auge ist noch ganz blau und zugeschwollen.“ (kb)