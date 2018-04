Gewinner des Stadtderby-Tippspiels stehen fest

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Mit 4:1 siegte der TuS 1896 Sachsenhausen am Sonntag im Stadtderby in der Brandenburgliga gegen den Oranienburger FC. Gleich zwölf Fußballfans hatten dieses Ergebnis genau so im Vorfeld vorausgesagt – und zwar beim großen Tippspiel auf unserer Facebookseite.

Insgesamt beteiligten sich 131 Tipper an der Aktion. Wir wollten im Vorfeld des Sonntagsspiels auf der Facebookseite der Zeitung (www.facebook.de/orageneral) wissen: Mit welchem Ergebnis endet das Derby? Der am häufigsten genannte Tipp dabei lautete 3:1. Gleich 19 Personen tippten auf dieses Ergebnis, unter anderem auch Philipp Holzhauer, Trainer der zweiten Sachsenhausener Mannschaft. Und hätte Paul Döbbelin in der Nachspielzeit nicht das 4:1 erzielt, dann hätte Holzhauer vielleicht eins von insgesamt drei Grillsets inklusive Rezeptbuch gewinnen können. „Ich habe mich trotzdem über das Tor gefreut. Und vielleicht gibt mir Paul dafür ja eine Bratwurst aus“, feixte Holzhauer am Montag.

Statt dem TuS-II-Coach wurden nun sechs andere Gewinner unter den 4:1-Tippern ausgelost. Über ein Grillset freuen können sich Antonia Trölenberg, Marlon Elias und Steffen Karwinkel, einen neuen Beachsoccer-Ball bekommen Daniel Kraeft, Marc Spremberg und Romano Lüdtke. Die Preise können täglich zwischen 10 und 17 Uhr in der OGA-Redaktion (Lehnitzstraße 13) abgeholt werden.