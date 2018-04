Gericht urteilt über Rheinsberger Kurtaxe

Ingmar Höfgen

Rheinsberg Die Stadt Rheinsberg hat seit Jahren ihre Kurtaxe aufgrund einer stark fehlerhaften Satzung erhoben. Das besagt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam , dessen Begründung das Rathaus seit Wochen nicht öffentlich macht. In dem Urteil vom 16. November 2017, das dem Ruppiner Anzeiger vorliegt (Aktenzeichen: VG 10 K 4728/15), kommt das Gericht zu einer vernichtenden rechtlichen Bewertung der Kurbeitragssatzung, deren erste Version im Jahr 2012 in Kraft trat und die seitdem dreimal modifiziert wurde. „Die aufgrund der Gesetzeslage gegebene Möglichkeit, als anerkannter Erholungsort einen sogenannten Kurbeitrag zu erheben, hat der Beklagte nicht in seiner Satzung umgesetzt“, heißt es unter anderem in dem Urteil. Beklagte war die Stadt Rheinsberg.

Nach der Satzung wird das Geld für den Erwerb, Betrieb und Unterhalt der zu Heil- und Kur-zwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und Anlagen verwendet. Als Heil- und Kurort sei Rheinsberg aber gar nicht anerkannt, so dass es zu diesem Zweck auch keine Beiträge erheben darf. Damit sei die Erhebung für diesen Zweck rechtswidrig.-

Der klangvolle Begriff der Heil- und Kurzwecke macht auch noch weitere große rechtliche Probleme. Denn nur von Personen, die sich zu diesem Zweck im Stadtgebiet aufhalten, verlangt die Stadt den Kurbeitrag. „Aufgrund des Wortlauts wird von Urlaubern keine Kurabgabe erhoben, da diese sich nicht zu Heil- und Kurzwecken in der Stadt befinden“, schlussfolgert die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts Potsdam nüchtern.

Auch ohne diese gravierenden, grundsätzlichen Fehler hätte die Stadt den Rechtsstreit wegen der Umstände des Falles verloren. Geklagt hatte ein Vermieter, der Ferienhäuser außerhalb der drei staatliche anerkannten Erholungsorte Flecken Zechlin, Kleinzerlang und der Rheinsberger Kernstadt anbietet und für seine Gäste 1 128,17 Euro zahlen sollte. In anderen als den drei Orten könne der Kurbeitrag nur erhoben werden, wenn sich Gäste dort tatsächlich zu Erholungszwecken aufhalten. Die Verwaltung habe allein auf die Anmietung der Ferienwohnung abgestellt und sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob andere Motive hinter dem Aufenthalt stehen können.

Ursprünglich stand die jetzt von den Verwaltungsrichtern bemängelte Formulierung gar nicht in der Satzung. Erst mit der ersten Änderung Ende 2013 wurden „Erholungszwecke“ durch „Heil- und Kurzwecke“ ersetzt.