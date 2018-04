Ingmar Höfgen

Fehrbellin In der Kreisstadt gibt es schon einige Tankstellen für Elektro-Autos. Jetzt prüfen auch die Fehrbelliner Gemeindevertreter, wo in der Stadt eine Lademöglichkeit entstehen könnte. Unterstützung könnte dabei von den Neuruppiner Stadtwerken kommen – eine Lösung, die Jens Schröder, der Vorsitzende des Fehrbelliner Ausschusses für Energie, Umwelt und Tourismus, begrüßen würde. „Das würde uns viel Arbeit abnehmen“, sagt Schröder, der sich auch freut, dass alle Ausschussmitglieder die Idee gut fanden.

Auf der Suche nach einem Standort sei an Tankstellen oder Supermärkte gedacht. Jetzt aber will man abwarten, was die Stadtwerke vorschlagen. Stadtwerke-Vertriebsleiter Guido Gerlach sagte auf RA-Nachfrage, dass ihn das Fehrbelliner Interesse sehr freue. Details sollen besprochen werden, wenn ein Termin mit Fehrbellins Bürgermeisterin Ute Behnicke (parteilos) feststeht.