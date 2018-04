Unbekannte stecken Reifen in Brand

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Mehrere Feuerwehren der Umgebung sind am Sonntagabend zu einem Brand auf das Gelände des Reifenservice Heinschke in Wriezen gerufen worden. Als Erstes war der Wriezener Löschzug mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, informierte Wehrführer Robby Menzel auf Nachfrage dieser Zeitung. Diesmal habe es dort allerdings nicht auf dem Ablageplatz gebrannt, sondern am Firmengebäude selbst.

Das Feuer habe die Fassade erheblich beschädigt, bestätigte Reiko Heinschke am Montag. Er gehe von einem Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro aus. Auch angesichts von Schmierereien denke er schon länger über weitere Sicherheitsvorkehrungen nach. Allerdings hätten die ebenfalls ihren Preis, so Heinschke.

Robby Menzel hatte zuvor berichtet, dass die Feuerwehr bisher etwa zweimal im Jahr zum Altreifenplatz gerufen worden sei. Diesmal hätten die Täter Reifen allerdings direkt am Firmengebäude in Brand gesteckt.

Verstärkung erhielt der Wriezener Löschzug durch die ebenfalls Freiwilligen Feuerwehren von Schulzendorf (14 Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge), Rathsdorf (sechs Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug), Bliesdorf (13 Einsatzkräfte und zwei Fahrzeugen) sowie durch die Besatzung des Einsatzleitwagens aus Bad Freienwalde. Gegen 19.30.Uhr rückte das letzte Fahrzeug ab.