Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Das zehnjährige Mädchen, das am Donnerstag in einem alten Mühlengebäude in der Georg-Richter-Straße etwa 15 bis 20 Meter in die Tiefe stürzte und auf einem Betonboden landete, befindet sich weiter in stationärer Behandlung und wird im Klinikum versorgt. Weitere Auskünfte gibt die Sprecherin des Klinikums mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht nicht.

Das Mädchen war am Donnerstag mit Lebensgefahr ins Klinikum eingeliefert worden. Nach Auskunft des Einsatzleiters der Feuerwehr Dako Kaap hat der Notarzt das schwerverletzte Mädchen vor Ort sofort mit Schmerzmitteln behandelt. Ein Oberschenkelbruch sei erkennbar gewesen. Die zwischenzeitlich gerufene Mutter habe die Tochter dann ins Klinikum begleitet. Der Vater hatte sich mit der Tochter auf dem Gelände unbefugt aufgehalten.

Der tragische Unglücksfall ereignete sich am frühen Abend. Gegen 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr durch den Vater gerufen. Dieser hatte sich mit seiner Tochter Zugang auf das gesperrte Firmengelände verschafft. Beide sollen sich laut Feuerwehr-Einsatzleiter auf dem Dachgeschoss eines leerstehenden Gebäudes befunden haben. Von dort sei das Mädchen offenbar auf einen wegrutschenden Metalldeckel, der über einem Loch lag, getreten und dann durch einen Schacht in rund 15 bis 20 Meter Tiefe gestürzt. Angeblich soll sich der Vater zum Zeitpunkt des Geschehens gerade zur Seite gedreht haben. Kurz danach soll er dann festgestellt haben, dass sich seine Tochter plötzlich nicht mehr neben ihm befinde, sagt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß.

Sie verweist auf die noch laufenden Ermittlungen zum Unglücksfall durch die Kriminalpolizei. Es sei unter anderem zu klären: Warum ist der Vater mit dem Mädchen dort hingegangen? Wie hat sich der tragische Unglücksfall abgespielt? Zeugen seien nicht zugegen gewesen.

Sowohl Feuerwehr-Einsatzleiter als auch Polizeisprecherin wollten sich nicht an Spekulationen beteiligen, wie der Vater mit seiner Tochter auf das gesperrte Firmengelände gelangt sei. Das städtische Ordnungsamt verweist laut Pressestelle darauf, dass rechtlich betrachtet nur der Grundstückseigentümer sowie seine Beauftragten zutrittsbefugt seien. Aus Datenschutzgründen könne jedoch keine Auskunft gegeben werden, wer Eigentümer sei.

Die Pressesprecherin betont, dass das unbewirtschaftete Gebäude mittels Zaunanlagen und Mauern gegen ein Betreten Unbefugter gesichert sei. „Eine Lücke in der Einfriedung ermöglichte am Abend des 19. April das unbefugte Betreten des Geländes“, heißt es weiter. Die Ordnungsbehörde prüfe nun, ob durch den Eigentümer eine regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit des Grundstücks erfolgt sei. Zahlreiche Hinweisschilder würden vor einem Betreten warnen. Da das Kind sich in Begleitung seines Vaters befunden habe, seien für ihn diese Schilder wahrnehmbar sowie verständlich gewesen. Diese scheinen jedoch vom Vater vorsätzlich missachtet worden zu sein.