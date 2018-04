Rallye durch Beeskow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Zum Welttag des Buches am Montag hat die Beeskower Bibliothek die traditionelle Schnitzeljagd für Kinder ausgewertet und eine neue Leseraktion gestartet, eine Rallye für Erwachsene.

Die Kinder zuerst. Knapp 30 Mädchen und Jungen, vor allem aus den beiden Beeskower Grundschulen, umringten am Montagnachmittag Bibliotheks­chefin Ines Pöschke. Die hatte ein mit grünem Tuch umhülltes Schächtelchen bei sich, das die Teilnahmezettel der Bücherschnitzeljagd enthielt. Genau 57 Blätter mit der richtigen Lösung waren es. Drei Gewinner wurden gezogen: Justin Handke, Sarah Bremer und Lotte Voigt. Sarah stand mit am Tisch und freute sich riesig über ein neues Kinderbuch, gestiftet von der Buchhandlung Zweigart. Die beiden anderen Gewinner können sich ihre Bücher in den nächsten Tagen in der Bibliothek abholen.

Auch die anderen Mädchen und Jungen am Tisch gingen nicht leer aus. Lutscher und Radiergummi gab es. Anschließend konnte man noch Lesezeichen basteln. Die Schnitzeljagd zum Tag des Buches gibt es seit vielen Jahren. Fünf Stationen müssen die Kinder anlaufen, das jeweils dort versteckte Buch entdecken und die geforderten Lösungsbuchstaben aus dem Titel notieren. Mit dabei waren in diesem Jahr neben der Bibliothek selbst die Touristinformation im Rathaus, die Buchhandlung Zweigart, das Schukurama und das Schuhhaus Woick.

Wer alles gefunden hatte, konnte „Der orangefarbene Blitz“ auf seinem Blatt notieren. Die Lösung bezieht sich auf das diesjährige Buch der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“, die die Stiftung Lesen bereits vor mehr als 20 Jahren initiiert hat. Auch durch finanzielle Unterstützung des örtlichen Buchhandels erhalten so mittlerweile rund 50 Prozent der Viert- und Fünftklässer zum Welttag des Buches neuen Lesestoff. Die Beeskower Buchhandlung Zweigart hat in diesem Jahr 440 der kleinen Büchlein ausgegeben. Neben den Beeskower Schülern profitieren die Mädchen und Jungen, die in Görzig, Tauche, Friedland, Lindenberg und Lieberose lernen. In den Schulen Friedland und Lieberose hat Buchhändlerin Hildegard Zweigart zudem in eine Schulstunde über ihren Beruf berichtet.

Mit der Auswertung der Aktion hat die Bibliothek eine Rallye für Erwachsene gestartet. Acht Stationen müssen die Teilnehmer besuchen. Die Cafelogie im Krankenhaus gehört dazu, der Blumenladen in der Breiten Straße, das Reisebüro Werther und das Geschäft von Bauer Klaus. Dort und im Fotoatelier Fischbach, im MultiFitnessClub und bei Müller Frisuren & Kosmetik sowie der Turmboutique gibt es die Teilnahmezettel und die zu lösenden Rätsel. Wer sein Blatt bis 6. Mai in der Bibliothek abgibt, kann einen Beeskow-Gutschein gewinnen. Die Sieger werden am 8. Mai um 15.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen im BIBKA ausgelost.