Alle Zeichen stehen auf Wechsel

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Das Wahlergebnis in der Uckermark ist eindeutig: Die Zeichen stehen auf Wechsel zur CDU. Fast überall im Landkreis hat Karina Dörk vor Landrat Dietmar Schulze gewonnen. Jetzt will sie bei der Stichwahl am 6. Mai den Einzug in die Rote Kaserne in Prenzlau schaffen.

Im Hotel Uckermark in Prenzlau drückten CDU-Mitglieder und Wahlhelfer bis zur letzten Minute die Daumen, doch am Ende fehlte für die Herausforderin die Mehrheit von über 50 Prozent. Und auch am notwendigen Quorum ging Karina Dörk mit rund 1000 Stimmen vorbei. Doch will sie unbedingt erste Landrätin in der Geschichte der Uckermark werden. Was vor acht Jahren scheiterte, scheint jetzt zum Greifen nahe. Der überragende und so nicht erwartete Wahlsieg gegen den SPD-Amtsinhaber im ersten Wahlgang gibt den Christdemokraten den nötigen Rückenwind für die Stichwahl. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Wahl gleich in der ersten Runde entschieden wird“, so Karina Dörk. „Das Ergebnis hat aber auch gezeigt, dass insgesamt nicht genug Menschen für eine Landratswahl mobilisiert worden sind. Wir sind offenbar nicht nahe genug an den Bürgern dran. Das ist ein Problem, das wir ernst nehmen müssen.“

Generell sinkt in der Stichwahl die Wahlbeteiligung. Das ist die Erfahrung bisheriger Urnengänge. Die 29,8 Prozent vom Sonntag sind noch weniger als vor acht Jahren. Das erschwert den neuerlichen Urnengang. Scheitert die Direktwahl am Desinteresse der Bürger? „Jeder sollte sich überlegen, ob man den Landrat über den Kreistag wählen lassen will oder nicht doch das Mittel der Direktwahl nutzt“, meint der CDU-Kreisvorsitzende Jens Koeppen. „Der amtierende Landrat hat nur ein Drittel der Stimmen bekommen, obwohl er gerade jetzt so viele Fördermittel verteilte und noch die Unterstützung von drei Parteien bekam.“ Die CDU ist in Sorge, dass bei einer möglicherweise scheiternden Stichwahl und der dann folgenden Kreistagswahl die Mehrheit von SPD und Linken Dietmar Schulze für weitere acht Jahre im Amt lässt.

Für die Linken bedeutet das Wahlergebnis indirekt ebenfalls eine Niederlage, hatten sie doch zur Unterstützung des SPD-Kandidaten aufgerufen. „Wir haben den eindeutigen Abstand so nicht erwartet“, sagt Kreisfraktionschef Gerhard Rohne. „Und wir sind auch über die Wahlbeteiligung betrübt, weil wir so lange für die Direktwahl gekämpft haben.“ Die Partei will Dietmar Schulze dennoch auch am 6. Mai unterstützen.

Der ist zwar enttäuscht, gibt aber nicht auf. „Ich weiß, was ich in den letzten acht Jahren gemacht habe. Warum es nicht mehr Stimmen wurden, kann ich nicht begründen.“ Für den früheren Staatssekretär war der Wahlkampf eine ganz neue Erfahrung. Das war im Wahlkampf zu merken. Er gibt es auch unumwunden zu.

Froh über die erreichten 15,8 Prozent zeigt sich dagegen Torsten Gärtner aus Schwedt. Sein Engagement bei den Freien Wählern hat sich offenbar ausgezahlt. „Mehr als erwartet“, so der Bankangestellte. Kalkuliert war ein zweistelliges Ergebnis. „Insgesamt zeigt sich, dass die Leute im Kreis eine Veränderung wünschen.“ Bei der Stichwahl scheidet er allerdings aus dem Rennen, will aber den Aufbau von stärkeren Kreisstrukturen für BVB/Freie Wähler künftig weiter vorantreiben.

Die herbe Wahlschlappe tut den Sozialdemokraten weh. Der Vorsprung der Herausforderin, die bereits Vize-Landrätin unter Dietmar Schulze war, ist flächendeckend in den Ämtern und Gemeinden. Lediglich in Schwedt und Templin liegen die Stimmenverhältnisse auf gleichem Niveau.

Schulze wird vor allem vorgeworfen, bei der Kreisgebietsreform zu zögerlich gewesen zu sein und der rot-roten Regierung erst in letzter Minute die gelbe Karte gezeigt zu haben. Damit begründet Karina Dörk auch ihren damaligen Weggang aus der Kreisverwaltung.

Die Wahlmaschinerie der Uckermark bleibt in Gang. Bis zum 6. Mai ist nicht viel Zeit, zumal noch ein Brückentag dazwischen liegt. Vielleicht scheint dann keine Sonne. Auch die soll ja zur schlechten Wahlbeteiligung beigetragen haben.