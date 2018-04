Bilder für das weinende Lesebuch

Bettina Winkler

Fürstenwalde Vor über fünfzig Erstklässlern aus der Fontane-Grundschule und dem Bernhardinum zeichnete Gertrud Zucker am Montag im Atelier der Stadtbibliothek gekonnt die Helden ihres letzten Kinderbuchs „Eselsohren“, das 2017 im Verlag Märkische Lebensart erschienen ist, auf großformatiges Papier.

Mit leuchtenden Augen und voll bei der Sache verfolgten die Jungen und Mädchen ihre Striche und staunten darüber, wie schnell die bekannte Kinderbuchillustratorin aus Bad Saarow die beiden Kater Polo und Pizzi, das kleine Mädchen Jam, Esel und Elefant malte. „Bei meiner Arbeit geht das natürlich nicht so fix. Ich bin nicht so gut in Tieren, muss immer erst die Details nachschauen“ entschuldigte sich Gertrud Zucker charmant bei ihrem jungen Publikum. Aus ihrer jahrelangen Erfahrung weiß die 82-Jährige, dass Kinder genau hinsehen und sehr kritisch sein können. „Ich habe mal sechs Arme gezeichnet, obwohl der Autor von sieben erzählte.“

Mehrere hundert Kinderbücher – die genaue Zahl, weiß sie nicht mehr – hat Gertrud Zucker schon mit ihren zauberhaften Bildern versehen. „Eselsohren“ liegt ihr besonders am Herzen. Die Autorin Ingeborg Rapoport – ehemalige Kinderärztin in der Berliner Charite – hat die märchenhafte Geschichte über das weinende Lesebuch, das seine Eselsohren los werden will, als Hundertvierjährige geschrieben. Nach Erscheinen des Buches ist die Autorin verstorben. „Damit ist Ingeborg Rapoport mit größter Wahrscheinlichkeit die älteste Kinderbuchautorin der Welt“, sagte Susanne Reid vom Magazin Märkische Lebensart respektvoll.

Die Veranstaltung mit Gertrud Zucker war der gelungene Auftakt zur Aktionswoche in der Fürstenwalder Stadtbibliothek. Zum Tag des Buches am Montag gab es für interessierte Leser „Storys to go“ – fixe und knackige Kurzgeschichten im Briefkuvert. Zudem wurde das Pilotprojekt „Actionbound“ im Testlauf gestartet. „Bei einer digitalen Ralley mittels Tablet können Besucher Rätsel lösen und Fragen zur Bibliothek beantworten“, erläuterte Mitarbeiter Pascal Gräfe. Ab Donnerstag bis zum 5. Mai können Leseratten wieder beim beliebten Bücher-Flohmarkt stöbern. Zu den Öffnungszeiten der Bibliothek gibt es Bücher, CD´s, DVD´s und Spiele ab 10 Cent. So manche antiquarische Lektüre wird dabei sein.