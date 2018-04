In Joachimsthal wird es politisch

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Die kleine Stadt Joachimsthal wurde am Wochenende Bühne der großen Politik. Die Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Barnim I Stefan Zierke (SPD) und Jens Koeppen (CDU) diskutierten im Rahmen eines Seminars über Naturschutz, Einwanderung und Bildung.

Eingeladen hatte das christliche Wohngemeinschaft Kommunität Grimnitz. Auf der Sorgenliste der Kommunität weit oben, steht das Erstarken der AfD. In Joachimsthal wurden die Rechtspopulisten zuletzt zweitstärkste Kraft. Auch CDU-Politiker Jens Koeppen, der im Wahlkreis Barnim I das Direktmandat gewann, sieht diese Entwicklung kritisch. „Es hat Versäumnisse der Parteien gegeben“, so Koeppen. In der GroKo seien SPD und CDU zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen: „Die Politik habe sich von den Sorgen der Menschen entfernt“, meint Koeppen. Dem widerspricht der Prenzlauer Stefan Zierke: „Es stimmt nicht dass die Politik zu weit weg ist“. Allerdings sei es im parlamentarischen System ein Problem, dass sich die politischen Ebenen gegenseitig beschuldigen und Steine in den Weg legen, so Zierke weiter. Koeppen ist der Ansicht, dass die Flüchtlingspolitik das Land überfordert und gespalten habe. Die AfD sei so stark, weil es keine guten Integrationsgesetze gebe.

Eine Große Koalition zwischen Zierke und Koeppen entstand in Joachimsthal beim Thema Breitbandausbau. Beide sind sich einig, das dieser dringend kommen muss, da er im ländlichen Raum eine Schlüsselfunktion hat. So würden Touristen selbst in den Tiefen der Schorfheide schnelles WLAN erwarten, ist sich der Tourismusexperte Zierke sicher. Die Bundesregierung habe acht Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt, erzählt Koeppen. „Das Land und der Landkreis haben diese nicht schnell genug abgerufen“, moniert Koeppen.

Das Problem des deutschen Föderalismus zog sich beim Seminar der Kommunität wie ein Roter Faden durch den Tag: „Der Föderalismus hat versagt“, ist sich Koeppen sicher. Vor allem in der Bildungspolitik werde das deutlich. Der Bund habe in Sachen Bildung zu wenig Einfluss. Das geltende Kooperationsverbot von Bund und Ländern müsse endlich fallen, so der Schwedter Politiker. Es verhindere, dass es einheitliche Bildungsstandards im Land gebe, so Koeppen weiter. Auch Zierke schlägt in diese Kerbe und will das Kooperationsverbot am liebsten sofort abschaffen. Zierke, der seit März parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium ist, findet zwar Wettbewerb zwischen den Bundesländern nicht schlecht, aber es führe letztlich zu Ungleichgewichten. Es könne nicht sein, dass Lehrer bundesweit unterschiedlich bezahlt würden. Das vergrößere den Lehrermangel in einigen Gebieten, ist sich Zierke sicher. Zwar sind sich die beiden GroKo-Vertreter in Joachimsthal einig, aber in Berlin liegen die notwendigen Mehrheiten in weiter Ferne.

Auch die aktuellen Themen der Barnimer Lokalpolitik wurde am Sonnabend aufs Tapet gebracht: Die Menschen auf dem Land brauchen Entwicklungschancen, meint der Sozialdemokrat Zierke. Es könne nicht sein, dass einst gezogene Striche auf der Landkarte unverrückbar seien und das Bauen verhindern. Die konkrete Landesplanung müsse daher wieder stärker in den Händen der Kommunen, so Zierke weiter. Koeppen sieht das ähnlich und setzt noch einen drauf, indem er fordert, dass gleich der gesamte Landesentwicklungsplan (LEP-HR) weg müsse. „Der LEP-HR bezieht sich nur auf die Hauptstadt und den Speckgürtel. Der Rest von Brandenburg wird vernachlässigt“, so Koeppen. Brandenburg habe sich beim LEP vom Land Berlin über den Tisch ziehen lassen, ist er sich sicher.

Nachdem Stefan Zierke das Seminar frühzeitig wegen des SPD-Parteitages verlassen musste, nutzte Koeppen die Zeit, um über Flüchtlings- und Entwicklungspolitik mit den Seminarteilnehmern zu diskutieren. Die Fluchtursachen müssten stärker bekämpft werden. Konkret sei das zwar nicht immer einfach, hier seien alle Akteure gefragt, so Koeppen. Deutschland könne aber letztlich nicht die Welt retten, ist schließlich eine Erkenntnis, die aller Teilnehmer teilen.