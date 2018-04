Tafel im Stadtpark erinnert an Konrad Wolf

MOZ

Bernau Am 22. April hat sich zum 73. Mal die Ernennung Konrad Wolfs zum ersten Bernauer Stadtkommandanten nach der Zerschlagung des Naziregimes gejährt. Aus diesem Anlass wurde am Montag eine Informationstafel zum Gedenken an Wolf im Stadtpark enthüllt.

Die Konrad-Wolf-Gedenkstätte befindet sich in der Nähe des Pulverturms. In der Nacht vom 20. zum 21. April 1945, zwei Wochen vor der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, hat die Rote Armee die Stadt eingenommen, erinnerte Beraus Bürgermeister André Stahl (Linke). Wolf - ein Sohn des jüdischen Arztes und Schriftstellers Friedrich Wolf, der 1934 mit seiner Familie Deutschland verlassen musste und nach Moskau emigrierte - war1945 ein junger Leutnant von gerade 19 Jahren gewesen. Dem späteren Filmregisseur und Präsidenten der Akademie der Künste der DDR erweisen dort bereits zwei Bildhauerarbeiten ihre Referenz, so Stahl. Dies sind die Metall-Stele des kürzlich verstorbenen Künstlers Jan Skuin (1943 bis 2018) und das Marmorrelief von Werner Stötzer (1931 bis 2010), ein langjähriger Freund von Wolf. Seit 1985 haben sie bereits diesen Standort vis-a-vis vom Pulverturm, aufgestellt aus Anlass des 60. Geburtstages von Konrad Wolf. Seit dem vergangenen Jahr, so André Stahl, trage diese Stelle den ausgewiesenen Namen „Konrad-Wolf-Gedenkstätte“.

Darüber hinaus informiert eine zweite Infotafel über das Bildhauersymmposium „Steine ohne Grenzen“, das 2011 in Bernau stattfand und zu einer internationalen Werkstattreihe der Bildhauer Rudolf Kaltenbach und Silvia Fohrer gehört. Diese steht unter dem Leitgedanken der Völkerverständigung und greifen die Idee des deutsch-jüdischen Künstlers Otto Freundlich auf, der die Idee einer völkerverbindenden „Straße der Skulpturen“ von Paris nach Moskau entwickelte und von den Nationalsozialisten 1943 ermordet wurde.

Auf einer dritten Tafel im Stadtpark werden Bürger und Besucher der Stadt über die wichtigsten Bernauer Sehenswürdigkeiten informiert.