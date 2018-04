„Eine Frage der Glaubwürdigkeit“

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Disput um den Gewerbesteuer-Satz in der Barnimer Kreisstadt dauert an. Kann sich Eberswalde eine Senkung leisten? Die Meinungen dazu gingen auch im Hauptausschuss jüngst weit auseinander. Der Antrag der FDP-Fraktion, den aktuellen Satz von 395 v. H. auf 350 v. H. zu reduzieren, fand keine Mehrheit.

Dabei hatte Fraktionschef Götz Trieloff noch einmal eindringlich für den Vorstoß der Liberalen geworben. Und die Senkung zu einer „Frage der Glaubwürdigkeit“ erhoben. Es sei wichtig, den Beschluss von 2011 ernst zu nehmen. Damals war der Satz zähneknirschend durch das Parlament erhöht worden, allerdings unter der Bedingung einer jährlichen Überprüfung, rief Trieloff in Erinnerung. Gleichzeitig zeigte er sich kompromissbereit: „Die 350 v. H. sind nicht in Stein gemeißelt.“ Soll heißen: Der konkrete Satz sei durchaus verhandelbar. Nur die Richtung müsse stimmen. Wichtig sei das Signal an die Eberswalder, an die Unternehmen: „Wir können auch was anderes, als immer nur Steuern zu erhöhen.“

Sozialdezernent Jan König, einst für die Wirtschaftsförderung im Rathaus zuständig, sprach von einem „zweischneidigen Schwert“. Er gab zu bedenken, dass die Frage der Unternehmensansiedlung ein „Gesamtpaket“ ist. Neben dem Steuersatz würden auch solche Aspekte wie kommunale Infrastruktur und Verwaltungsstärke eine Rolle spielen. Kämmerer Sven Siebert verwies, wie zuvor schon im Finanzausschuss, auf die monetären Auswirkungen für den Haushalt. 2019 würden demnach knapp 1,3 Millionen Euro in der Kasse fehlen.

Hardy Lux (SPD) begrüßte zwar die Debatte an sich, lehnte aber gleichzeitig eine Senkung ab, eben wegen der Löcher, die diese im Etat reißen würde. Allein folgende drei Ausgabe-Positionen würden gegen eine Steuerreduzierung sprechen: die Kita-Elternbeiträge, die aktuell diskutiert werden; der jüngste Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst sowie der Finowkanal, „wo wir noch in der Findungsphase sind“, so Lux.

Götz Herrmann (Bürgerfraktion) appellierte an seine Kollegen: „Wir müssten eigentlich an beide Steuern ran.“ Womit er auch die Grundsteuer meint. Uwe Grohs (CDU) bezeichnete den Vorschlag der FDP als „interessant“, allerdings stehe die Diskussion in der Fraktion noch aus, begründete er seine Zurückhaltung. Baudezernentin Anne Fellner wiederum schlug vor: „Lassen Sie uns das im Herbst, im Zuge der Haushaltsdebatte 2019 prüfen.“ Am 26. April steht der Antrag jedoch zunächst auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung.(vp)