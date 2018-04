Zögerlicher Start am Speicher

Andrea Linne

Hobrechtsfelde (MOZ) Die Gerüchteküche wabert rund um den Speicher in Hobrechtsfelde. Von Finanzierungssorgen ist die Rede, baulichen Defiziten, aber auch fehlenden Ideen. Doch der Vorstand des Fördervereins des Naturparks Barnim sieht das Ganze recht entspannt. Viele Projekte seien auf den Weg gebracht, einiges verzögere sich, aber die Entwicklung gehe voran.

Vorsitzende Petra Bierwirth, Architekt Stefan Woehrlin, die Mühlenbecker-Land-Vertreterin Gudrun Engelke, Ursula Gambal-Voß aus Panketal und Schatzmeister Manfred Schubert treffen sich regelmäßig, um die Arbeiten voranzubringen. Mit gut 50 Mitgliedern, dazu zählen die Gemeinden Panketal, Mühlenbecker Land, Breydin, die Agrar Gut Hobrechtsfelde GmbH, die Wohnungsgenossenschaft Bremer Höhe und die Stiftung Lobetal, sowie einem jährlichen Haushalt von nur 8000 Euro sei schon erstaunlich viel bewegt worden. Schubert: „Wir haben für Projekte im gesamten Naturpark Barnim an die 6,3 Millionen Euro an Fördermitteln und Spenden rekrutiert und diese ausgegeben.“ Von Vernässung im Nonnenfließ über die Vorstudie des Beweidungsprojektes im Naturpark bis hin zu naturtouristischen Projekten im Teileinzugsgebiet der Oder „haben wir Unglaubliches geleistet“, ergänzt Woehrlin.

Weil sich niemand für den historischen Speicher in Hobrechtsfelde interessiert habe und auch die Stadtgüter Berlin als Besitzerin des Areals keine Idee hatten, kaufte der Förderverein 2012 das Gebäude im Rahmen einer Erbpacht. Wenige Flächen gehören dem Verein, die meisten drumherum sind noch immer Stadtgut-Areal.

„Um das Gebäude hat sich niemand gekümmert, wir haben ein Besucherzentrum eingerichtet“, so Petra Bierwirth. Die Ausstellung sei sehenswert. Später wurde ein Entwicklungskonzept geschrieben. Dass es manchmal unter der Kommunikation mit allen Beteiligten und auch in der Außenwirkung Defizite gibt, räumt der Vorstand ein. „Wir sind aber auf dem richtigen Weg“, so die Vorsitzende. Besucherzahlen konnte der Vorstand nicht nennen.

Woehrlin berichtete vom geplanten Fortgang der Arbeiten am alten Kornspeicher. Der Verein denke längst über 2019 hinaus. So soll für gut 200 000 Euro ein Fahrstuhl eingebaut werden. Der Eingriff in die historische Substanz sei marginal, die Dachform verändere sich nur geringfügig, sagt der Planer. Alles sei mit den Denkmalschützern abgeglichen worden. Der Fahrstuhl solle auch das Dachgeschoss erschließen. In den nächsten Wochen fange dann das große Buddeln an, dann werde eine Trasse von der Dorfstraße über das Gelände des Gutes zum Speicher gelegt. Gas, Wasser, Abwasser sollen dann anliegen. Erst dann könnten der Gastro-Container samt Hygiene-Box hinter dem Speicher aufgestellt werden. Mit dem künftigen Pächter werde noch abgesprochen, was an Gerätschaften und Utensilien nötig sei. „Wir hoffen, dass wir noch in dieser Saison mit der Gastronomie starten können“, so Woehrlin. Wer der Pächter sei, dazu wollten sich die Vorstandsmitglieder im Detail noch nicht äußern. Interessenten könnten sich noch melden. Von Mitte April bis Mitte Oktober, so der Plan, sollten auch regionale Produkte immer freitags bis sonntags im Angebot sein.

Inzwischen habe das Bauordnungsamt in Eberswalde ebenfalls nach Details zum langfristigen Entwicklungskonzept nachgefragt. Das müsse vorliegen, ehe weitere bauliche Veränderungen vorgenommen werden dürften. Gespräche mit dem Landesdenkmalamt erfolgten. „Wir vertreten eine behutsame Entwicklung“, so Vorstandschefin Bierwirth. Niemand müsse Angst vor Lärmbelästigungen haben, zerstreut sie Bedenken aus dem Dorf. Bis die Container stehen, die schon bestellt seien, werde es mobile Lösungen geben.

Das Klettergerüst soll von der Scheune zum Speicher umziehen. Dafür hatte der Verein auch Gelder in Panketal beantragt. Der Sozialausschuss lehnte den Zuschuss von 18 000 Euro zunächst wegen unklarer Angaben ab. Auch sei das Klettergerüst marode, wie CDU-Fraktionsvorsitzende Sigrid Pilz vor Ort ermittelt hat. Dem widerspricht der Vereinsvorstand entschieden. Auch der Imker müsse nicht deswegen umziehen, so Bierwirth. „Er steht auf einer Fläche, die uns gar nicht gehört.“

Woehrlin ergänzt: „Wir haben hier keinen Entwicklungsdruck und können alles ganz ruhig angehen.“ Dennoch wolle der Speicher Bildungsaspekten und kulturellen Veranstaltungen einen Ort bieten. Einen ersten Auftakt verspricht Bierwirth mit dem Bernauer Festival Siebenklang, das am 5. Mai mit zwei Lesungen im historischen Kornspeicher gastiert. Christian Redl, im Spreewaldkrimi als Kommissar unterwegs, liest um 20 (ausverkauft) und 22.30 Uhr im Stil von Alfred Hitchcock Spannend-Kriminalistisches aus wahren Verbrechen.

Info-Anhang: www.naturimbarnim.de, Kontakte per E-Mail über petra.bierwirth@naturimbarnim.de oder engelke@muehlenbeckerland.de