Landesligist Dynamo steckt im Zwischentief

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt. Das Zwischenhoch in der Rückrunde ist beim Fußball-Landesligisten FSV Dynamo Eisenhüttenstadt beendet. Nach der Heimniederlage gegen die keinesfalls in Bestform spielende Spielvereinigung Blau-Weiß Vetschau leisteten sich die Eisenhüttenstädter eine Woche später den nächsten Ausrutscher. Sie unterlagen beim Tabellenletzten VfB Cottbus mit 1:2 (0:0). „Ich hätte nach dem Spiel gegen Vetschau nicht gedacht, dass es noch schlechter geht. Lediglich Dimitrij Altengof wies Normalform auf, von der Einstellung war ich noch mit Daniel Friedrich und Tom Nolten zufrieden. Eine soliden Einstand hatte Najibullah Ahmadi. Er kommt aus Afghanistan und spielt erst seit zwei Jahren Fußball. Für einen 18-Jährigen war das solide“, erklärt Dynamo-Trainer Dietmar Brauer. „Wir müssen in den restlichen sieben Spielen mindestens noch sechs Punkte holen, vielleicht auch neun. Ich rechne mit drei Absteigern in jeder Staffel, bis zum Drittletzten sind es nur sieben Zähler.“

Hingegen hatte Gastgeber VfB Cottbus auf seiner Internetseite die beste Vorstellung der Mannschaft seit langem gefeiert. Gegen abwartend spielende Gäste besaßen sie bereits vor der Pause einige Einschusschancen, Sebastian Grummt reagierte aufmerksam. Während den Cottbuser der körperliche Einsatz der Gäste zu hoch schien, hätte Dietmar Brauer – sein Kompagnon Dietmar Brauer fehlte aus beruflichen Gründen – sicherlich in dieser Hinsicht noch einiges mehr erwartet.

Nach der Pause zog das Tempo an. Als Stefan Babbe nach gut einer Stunde von den Dynamos regelwidrig im eigenen Strafraum gestoppt wurde, verwandelte Oliver Weber zum 1:0. Die Gäste antworteten mit Dauerdruck, Steven Frühauf glich in der 90. Minute nach einem Freistoß aus. Doch in der Nachspielzeit flankte Jordan Schöngarth vor das Dynamo-Tor und der eingewechselte Naseer Shirzai traf aus Nahdistanz zum 2:1 den VfB.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Benjamin Bartz, Najibullah Ahmadi (64. Kevin Frühauf), Dietrich Lichtner – Oliver Weniger (74. Bagher Niazi), Toni Seelig, Konstantin Klippenstein, Dmitrij Altengof, Daniel Friedrich – Steven Frühauf, Tom Nolten

Tore: 1:0 Oliver Weber (65.), 1:1 Steven Frühauf (90.), 2:1 Naseer Shirzai (90.+2) – Schiedsrichter: Andreas Donhauser (Königs Wusterhausen) – Zuschauer: 85