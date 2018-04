Germania besiegt Frankonia

Kai Beißer

Schöneiche (MOZ) Hinterher saßen die Trainer noch eine ganze Weile bei (mehr als) einem Bier zusammen. Dabei ging es natürlich auch um das Spiel zuvor: 1:0 hatte Germania Schöneiche in der Fußball-Landesliga Süd gegen Aufsteiger Frankonia Wernsdorf gewonnen und damit endlich den ersten Sieg in diesem Jahr gelandet. „Dass es ausgerechnet gegen Huppi passiert – schade für ihn, schön für uns“, sagte Germania-Trainer René Kanow. Huppi, das ist sein Wernsdorfer Kollege Ronny Huppert, mit dem „Kanone“ einst gemeinsam im Schöneicher Dress kickte. Beide sind nach wie vor gut befreundet, sehen sich nicht nur auf dem Platz und im Sportlerheim.

Zurück zur Partie: Die leicht favorisierten Gäste waren zu Beginn tonangebend. Die Germanen fanden aber allmählich besser ins Spiel, waren vor allem bei Standards gefährlich. Nach der Pause ein ähnliches Bild. Die beste Möglichkeit zur Führung hatten zunächst die Wernsdorfer, aber der Schuss von Thomas Penka aus etwas zu spitzem Winkel landete nur am Pfosten (69.). Auf der anderen Seite fiel der erlösende Treffer: Eine Ecke von Paul Mitscherlich bugsierte der eingewechselte Felix Schäfer am langen Pfosten mit dem Kopf über die Linie (80.).

Danach warfen die Gäste noch einmal alles nach vorn, es blieb aber beim 1:0. Auch, weil Frankonia-Torjäger und Kapitän Roland Richter nicht richtig zum Zuge kam. Zuletzt hatte der ehemalige Schöneicher und Fürstenwalder Oberliga-Angreifer beim 5:2 über den VfB Cottbus gleich vier Treffer erzielt (insgesamt steht er bei 21 Saisontoren). „Bei Standards sollte sich wie schon im Hinspiel Kevin Kühnel um ihn kümmern, und er hat das sehr gut gemacht“, resümierte Kanow.

„Es war eigentlich klar: Wer das erste Tor macht, gewinnt“, waren sich beider Trainer hinterher einig. René Räck, Hupperts Assistent auf der Wernsdorfer Bank, sprach von einem letztlich verdienten Sieg der Schön-eicher, „weil sie ein bisschen mehr für den Dreier investiert haben“.

Als Nächstes steht für die Germania der erste Auswärtssieg des Jahres auf der Agenda. Und der Tabellensiebte hat gleich zweimal in Folge die Chance dazu: am Sonnabend beim -neunten FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und am Dienstag, den 1. Mai, im Nachholspiel beim -achten VfB Hohenleipisch. (kb)

Germania Schöneiche: Chris Küter – Holger Laube, Christopher Schmidt, Lorenz Moritz, Tim Rakete – Christian Heu (72. Felix Schäfer), Paul Mitscherlich – Gordon Kühnel (59. Johannes Südbeck), David Karlsch – Alexander Schadow, Kevin Kühnel

Frankonia Wernsdorf: Rico Prominski – Tino Kapannusch, Martin Buske, Christian Beyes – Thomas Penka (78. Phil Kusche), Tim Liedloff, Marc Lüdke – Felix Jürgens, Robert Bartz, Alexander Blagojevic – Roland Richter

Schiedsrichter: Enrico Thiele (Seddiner See) – Zuschauer: 88