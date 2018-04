Reichenberger SV feiert in Julianenhof

Udo Plate

Reichenberg (MOZ) Wenn ein Verein sein 60. Geburtstag begeht, dann gibt es etwas zu feiern: Das gilt nicht nur für die großen Klubs, sondern im gleichen Maß auch für den Reichenberger SV, der 1958 gegründet wurde und am Wochenende sein 60. Jubiläum begeht. Am Sonnabend haben die Verantwortlichen einen „Tag des Fußballs“ ins Leben gerufen. Ab 14 Uhr wollen Marcel Hoffmann und seine Frauen-Traditionsmannschaft auf der Sportanlage Julianenhof der männlichen Konkurrenz mit dem Mix-Team der SG Klosterdorf, den Firmenkickern von Fließen-Tanne sowie den beiden Reichenberger Altherrentruppen Ü35 und Ü50 den Pokaltriumph im Turnier streitig machen. Gespielt wird getreu dem Motto – jeder gegen jeden.

Ab 17 Uhr beginnt ebenfalls auf dem Sportgelände des Reichenberger SV der eigentliche Festakt mit einer Ansprache durch Vereinschef Ralf Schwonke. Nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste, zu denen eine Delegation aus Finnland gehört, wird Ralf Schwonke ab 19 Uhr den Sportlerball eröffnen.

Am Sonntag sind Frühaufsteher gefragt, da ab 9 Uhr die Volkssportwanderung durch die Märkisch Schweiz beginnt. Der Festplatz dürfte vormittags fest in Kinderhänden sein, ehe ab 13 Uhr das Topspiel der Kreisliga-Fußballerinnen des Reichenberger SV gegen Grün-Weiß Letschin die Aufmerksamkeit bindet. Zum Abschluss fordert ab 15 Uhr das Aufstiegsteam 1996 die Aufsteiger-Elf von 2012 heraus. (up)