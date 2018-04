Nach Mitternacht steht der Sieger fest

Riccardo Bohn

Schwedt (MOZ) Die Angermünder Ballsportler konnten zum 7. Vol-­leyball-Nachtturnier in der Külzviertel-Sporthalle zehn Mannschaften aus Uckermark und Barnim sowie aus Berlin begrüßen – Team „Moba“ aus dem Barnim entschied den mehrstündigen Wettbewerb für sich.

Die Vorrunde ist in zwei Staffeln gespielt worden. Die Zuordnung der Teams zur jeweiligen Gruppe, in der dann die Partien in zwei Sätzen jeweils bis 20 Punkte absolviert wurden, wurde ausgelost. Es waren viele schöne und spannende Partien zu sehen. Am Ende lag Borussia Criewen in der A-Gruppe vor dem FSV Templin, den „Putzen der Maurer“, den Flemsdorfer Haien und Team ABS I, während Team „Moba“ die B-Staffel vor „Hauptstadt-Zocker“, Karthausklub, Team Leipa und ABS II gewann.

In den anschließenden Überkreuzbegegnungen wurden die Paarungen der Platzierungsspiele für die Plätze 1 bis 8 ausgetragen. Diesmal waren zwei Gewinnsätze bis 25 Punkte ausgeschrieben. Anschließend standen die Matches um die Abschlussplatzierungen nach dem gleichen Modus auf dem Plan.

In den Halbfinals setzten sich die „Zocker“ aus Berlin mit 25:16/25:22 gegen die Borussen durch, während „Moba“ beim 26:24/25:11 gegen FSV Templin keinen Zweifel über die Endspiel-Teilnahme aufkommen ließ.

Das Spiel um Rang 9 gewann ABS II mit 25:15/27:25 gegen ABS I. „Die Putzen der Maurer“ setzten sich zweimal mit 25:15 gegen die „Haie“ durch und wurden Siebter. Um die Plätze 5/6 unterlag Leipa mit 17:25/21:25 gegen Karthaus – die Teams kennen sich aus der Uckermarkliga. Um den Bronzerang wurde es zwischen den Criewenern und den Templinern vor allem im zweiten Durchgang spannend. Nach einem klaren 25:16 im ersten Satz schafften die Borussen ein 26:24 und freuten sich über den dritten Rang.

Im Finale „Hauptstadt Zocker“ aus Berlin gegen „Moba“ aus dem Barnim gab es eine Neuauflage aus der Vorrunde. Trotz der frühen Morgenstunde boten beide Seiten Volleyball auf höchstem Niveau. Beide Teams schenkten sich nichts – so musste nach 18:25 und 25:22 ein Entscheidungssatz her. Gegen die routiniert spielenden Barnimer konnten sich die Berliner am Ende nicht durchsetzen. Team „Moba“ gewann 15:11 und so das Match mit 2:1 Sätzen.

Insgesamt waren 29 Spiele auf zwei Feldern ausgetragen worden. Der abschließende Glückwunsch zum Sieg ging an das Team „Moba“, aber wirklich alle Mannschaften hatten das Turnier zu einem Erfolg gemacht. Ein besonderer Dank ging an Organisatoren und Helfer sowie die Turnhallen-Mitarbeiter. (rbo)