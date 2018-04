Youngster ragen heraus

Sven Krumbach

Britz (MOZ) Nach zwei sieglosen Jahren gegen den Schönower SV fuhren die Fußballer von Fortuna Britz im Spiel der Fußball-Landesklasse Nord einen 2:1-Erfolg ein. Mit den drei Punkten konnten sich die Britzer auch etwas Luft zum Tabellenkeller verschaffen.

Nach dem schwachen Auftritt letztes Wochenende in Gartz kam es zu einem weiteren Tabellennachbarschaftsduell mit dem Schönower SV. Das Trainergespann Jürgens/Krumbach sprachen in der Woche viel mit den Jungs und erwarteten eine Trotzreaktion von der Truppe. Bei einer weiteren Niederlage und der engen Tabellensituation würde man ganz tief in den Abstiegsstrudel geraten. Allen war bewusst das man bis an die Schmerzgrenze und voll konzentriert gegen diesen unangenehmen Gegner agieren muss, um etwas Zählbares in Britz zu behalten.

Super eingestellt, war das Motto gleich voll auf Angriff zu gehen und somit Schönow unter Druck zu setzen. Gleich der erste Angriff wurde schnell in die Spitze gespielt und Patrick Kirsten war frei vor dem Tor. Er wurde im Strafraum zu Fall gebracht, aber spielte den Ball noch quer. Maximilian Roch schob zur Führung ein. Leider pfiff der gut leitende Schiri ab und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Aber auch die zweite Chance ließ sich Sebastian Peters nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:0 (2.). Ein Auftakt nach Maß und Britz agierte weiter im Pressing. Schönow hatte arge Probleme in den ersten zehn Minuten nicht noch einen weiteren Treffer zu bekommen. Dann ein Einwurf von der rechten Seite in den Strafraum, der Schönower Aboozar Hassanzada war ein Tick schneller als Torwart Patrick Görlitz und machte den Ausgleich (10.). Nun war es ein Spiel auf Augenhöhe und es wurde um jeden Ball gekämpft. Einen super vorgetragenen Angriff über die rechte Seite mit einem Rückpass in den Strafraum, wurde durch Peters zu hoch abgeschlossen.

In der Halbzeitpause mahnte der Britzer Trainer Enrico Jürgens weiter konzentriert zu bleiben und zollte der Truppe schon mal Respekt für die ersten 45 Minuten. Die Zuschauer waren gespannt, ob die Britzer dem hohen Tempo in der ersten Halbzeit Tribut zollen mussten. Aber auch in der zweiten Halbzeit spielte Fortuna mit leichter Feldüberlegenheit und war ständig auf der Hut. Jakob Scheuerecker hatte nach einer Ecke einen weiteren guten Torabschluss. Sein Kopfball strich nur knapp über das Schönower Tor. Man merkte, beide Mannschaften wollten und brauchten den Sieg. In der 80. Minute dann die Entscheidung. Der schnelle Christian Tobien konnte nur durch ein Foul vom Torwart kurz vor dem Strafraum gebremst werden. Freistoß aus 18 Meter halblinks und Kirsten fand das Loch in der Mauer und erzielte das 2:1. Nun hieß es die letzten Minuten weiter gut zu verteidigen. Trotz dem hohen Spieltempo, gab man keinen Ball verloren, schob im Mittelfeld die Räume eng und verteidigte mit Leidenschaft die Führung.

Fazit vom Trainerteam: Ein enorm wichtiger und letztendlich verdienter Heimsieg der Britzer Männer. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragten die beiden Jüngsten heraus. Robert Samuel, der unzählige Sprintduelle gewann, und Oliver Hase, der mit einer enormen Ballsicherheit und Ruhe von der ersten Minute an dem Britzer Spiel Sicherheit gab.

Nun heißt es für Britz kurz die Akkus aufladen, denn schon am Dienstag kommt mit Wandlitz ein weiterer starker Gegner.

Britz: Görlitz – Ploen, Schulz, Franken,Scheuerecker, Hase, Roch, Samuel, Peters, Kirsten, Tobien