Gerechte Punkteteilung

Andrea Koppe

Gramzow (MOZ) Das Uckermarkderby VfB Gramzow gegen Blau-Weiß Gartz in der Fußball-Landesklasse Nord endete 2:2. Der gastgebende Tabellensechste legte gegen den Tabellenachten einen 2:0-Vorsprung vor, konnte ihn letztlich aber nicht über die Zeit bringen.

Die Gäste gerieten bereits in der ersten Minute in Rückstand: Nach einer Ecke lief sich Florian Andres frei, stieg am höchsten und köpfte zum 1:0 ein. Die Antwort der Blau-Weißen folgte auf dem Fuß, nur zählte der Treffer von Lukasz Jasiak nicht – Abseits. Bei der nächsten Kontermöglichkeit für die Gäste über Sebastian Kmetyk kam der Ball zu Jasiak an die Strafraumgrenze, sein Schuss flog allerdings über das Tor der Gramzower. Im Gegenzug bekamen die Hausherren einen Freistoß am Strafraum, die Eingabe köpfte Michael Kraft jedoch ebenfalls über die Latte (10. ).

Die etwas nervösen Blau-Weißen hatten auf dem recht unebenen Boden Probleme bei der Ballannahme, Zuspiele erfolgten zu unkonzentriert, sodass sie sich selbst in Bedrängnis brachten, denn die Hausherren setzten sehr gut nach und versuchten, durch lang geschlagene Pässe auf Andres und Pascal Lange Akzente zu setzen.

Dann verfehlte Eric Duckert mit einem Freistoß das Gehäuse um Zentimeter, Patrick Boest schloss in der nächsten Szene im Strafraum übernervös ab (15.). Der lange Abschlag von Mateusz Silewicz erreichte Andres, der aus knapp 20 Metern abzog, aber im stark reagierenden Marco Mecklenburg seinen Meister fand. Es war ein munteres Spiel beider Mannschaften, in dem die Gramzower etwas konsequenter und aggressiver in den Zweikämpfen agierten und den Gartzern dadurch wenig Entfaltungsmöglichkeiten boten.

Als dann Gästespieler Sascha Spann auf die Reise geschickt wurde und auf Jasiak flankte, schloss dieser aus der Drehung ab – den Ausgleich vereitelte der Gramzower Schlussmann Silewicz (35.). Auch Boests Freistoß und Kmetyks Nachschuss blieben erfolglos. Nach einer Gäste-Ecke versuchte es Tomasz Hillicki aus der Distanz – sein Schuss senkte sich gefährlich, Torwart Silewicz aber fischte den Ball noch weg (42.). Auch der Gartzer Keeper musste kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal eingreifen, als nach einem Einwurf der Ball nicht ungefährlich in seinen Aktionsbereich kam.

Vom Nachlassen beider Teams war nach Wiederanpfiff keine Spur. Während die Oderstädter versuchten, mit spielerischen Mitteln zum Torerfolg zu kommen, beließen es die Gramzower vornehmlich bei lang geschlagenen Bällen, ihr Zweikampfverhalten blieb aggressiv. Nach einem normalen Laufduell im Mittelfeld entschied der Schiedsrichter, zum Ärger der Gäste, auf Freistoß. Matthias Schröder-Roland schlug das Leder weit in den Gartzer Strafraum, der Ball setzte noch einmal auf und sprang von Pascal Langes Fuß zum 2:0 für die Heimelf ins Tor (56.).

Die Oderstädter steckten keineswegs auf, versuchten Druck aufzubauen. Nach gut einer Stunde konnte Jasiak nur ziemlich unsanft gestoppt werden – Freistoß von der linken Seite. Duckert trat den Ball mit reichlich Effet und ließ dem VfB-Schlussmann keine Abwehrchance beim 2:1 (62.). Nun wollte Blau-Weiß natürlich mehr. Noch segelte Hillickis Schuss aus der Distanz knapp über den Querbalken. Auch die nächste Möglichkeit bekam Hillicki, nachdem Jasiak quer zu ihm passte, aber die Möglichkeit wurde unkonzentriert ausgelassen (68.).

Wenig später erreichte ein guter Pass Jasiak, der sich prima durchsetzte und eine Viertelstunde vor Schluss verdient zum 2:2 ausglich. Die Gäste spürten: Da ging noch was! Der eingewechselte Djibril Badji besaß eine vielversprechende Möglichkeit, sein Schuss strich aber knapp am Pfosten vorbei.

In den letzten zehn Minuten kam dann unnötige Härte seitens der Hausherren in die Partie. Viele Unterbrechungen ließen kaum noch einem Spielfluss zu. Bei der letzten Möglichkeit für die Heimelf zeigte sich Mecklenburg aufmerksam und leitete noch einen Konter seiner Mannschaft ein, der durch ein Foul gestoppt wurde. Den Freistoß brachte Duckert in den Sechzehner, Badji köpfte aber knapp am Tor vorbei. So blieb es bei der wohl gerechten Punkteteilung.