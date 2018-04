Effektive Erkneraner erfolgreich

Kai Beißer

Hohenleipisch (MOZ) Ob ein Sieg verdient ist oder nicht, da gehen im Fußball die Meinungen gelegentlich auseinander. Fakt ist: Der FV Erkner machte im Auswärtsspiel der Landesliga Süd beim VfB Hohenleipisch aus weniger als einem halben Dutzend Chancen drei Tore, während die Gastgeber trotz einer Vielzahl von guten Möglichkeiten leer ausgingen.

„Ja, in den Anfangsphasen beider Halbzeiten haben wir auch etwas Glück gehabt“, musste Gäste-Trainer Heiko Schickgram zugeben. Schon in der ersten Minute verfehlte ein Schuss von Tommy Rink nur knapp das Erkneraner Gehäuse, nach einer Viertelstunde versuchte es sein Namensvetter, Verteidiger Tommy Lehmann, per Direktabnahme, zielte aber ebenfalls vorbei.

Es folgten zwei Szenen, die das Spiel prägen sollten: FVE-Keeper Oliver Hoffmann klärte mit einer Hand gegen den frei vor im auftauchenden Tom Richter – im Gegenzug schlugen die Randberliner eiskalt zu, als sie das erste Mal gefährlich am VfB-Strafraum anlangten, Simon Pille quer auf Offensiv-Partner Robert Szczegula legte und dieser sich mit seinem elften Saisontreffer bedankte (20.).

Die Süd-Brandenburger verstärkten jetzt ihre Bemühungen, hatten durch Rink eine fast hundertprozentige Kopfball-Möglichkeit (26.) – und kassierten den zweiten Gegentreffer. Dabei profitierten die Gäste von einem Fauxpas von Schlussmann Christian Drangosch, der einen von Sven Paprotny hoch hereingeschlagenen Freistoßball fallen ließ. Alexander Huth staubte ab (28.), das Spiel war ein wenig auf den Kopf gestellt.

Natürlich versuchten die Einheimischen nach der Pause, dem Ganzen noch eine Wende zu geben. Aber Christoph Wenzel, Kapitän Paul Werner und Richter vergaben mehrere Hochkaräter. Die Erkneraner verlegten sich ihrerseits auf Konter, und einen davon schloss Pille von halblinks mit dem 3:0 ab (57.). Jetzt war der Widerstand des Gastgebers, der zuletzt sechsmal in Folge ungeschlagen geblieben war, dabei fünfmal gewonnen und sich bis auf Platz 6 unmittelbar hinter den punktgleichen FVE hochgearbeitet hatte, endgültig gebrochen, es fehlte jetzt auch der Glaube an ein womögliches kleines Wunder.

Die Gäste, die von neun Auswärtspartien erst zwei verloren haben, hätten das Ergebnis sogar noch höher schrauben können, „aber das wäre des Guten denn doch zuviel gewesen“, sagte Schickgram, der von einer „sehr ordentlichen Leistung“ seiner Mannschaft sprach. Dabei hatte sich die Umstellung in der Offensive positiv bemerkbar gemacht, und natürlich, dass der 21-jährige Szegula erstmals seit Wochen wieder richtig fit war und von Beginn an spielen konnte. „Robert kann mit seiner Schnelligkeit Lücken reißen, hat aber eben auch die Qualität, vorn die Bälle zu sichern und so Überzahlsituatioen zu schaffen“, lobte der Coach seinen besten Torschützen. (kb)

FV Erkner: Oliver Hoffmann – Fabian Schulze, Björn Nehls, Robin Neupert, Sebastian Busse – Erik Haase (85. Patrick David), Alexander Huth – Sven Paprotny, Adrian Ebert (68. Felix Reichelt) – Robert Szcegula (80.Niklas Ecke) – Simon Pille

Schiedsrichter: Riko Grasme (Lübbenau) – Zuschauer: 124