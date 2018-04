Einheit Bernau hat Beschwerde eingereicht

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Der sportliche Leiter der TSG Einheit Bernau, Olaf Skotnik, hat wegen der Vorfälle beim Spiel in der Fußball-Brandenburgliga bei Grün Weiß Lübben inzwischen eine schriftliche Stellungnahme bei Staffelleiter Ingo Widiger eingereicht. Bei der Begrüßung vor dem Spiel hatte ein Lübbener Spieler den vier dunkelhäutigen Einheit-Spielern den Handschlag verweigert. Außerdem sollen einige Zuschauer fremdenfeindlich gepöbelt haben.

Ingo Widiger wollte sich zu dem Vorfall noch nicht äußern, bevor er nicht die schriftlichen Stellungnahmen beider Vereine vorliegen hat.

Der Sportliche Leiter von Grün Weiss Lübben, Mike Friedrich, erklärte schriftlich, man nehme die Vorfälle sehr ernst. Leider lägen dem Verein aber bislang keine schriftlichen Informationen vor. Er kritisierte jedoch die Vorgehensweise der Bernauer. „Der sportliche Leiter aus Bernau hat uns nicht kontaktiert, bevor die Informationen an die Presse und den Staffelleiter übermittelt wurden. Wir können die Zielsetzung dieser Handlungen nicht nachvollziehen. Unser Verständnis von Zusammenarbeit sieht anders aus.“

Friedrich betonte, dass auch in Lübben fünf Ausländer spielen. „Auch diese Spieler werden bei Auswärtsspielen beschimpft. Es gibt also ligaweiten Handlungsbedarf. Schwer zu verstehen, warum nun gerade unser Name in den Fokus gerückt wird. Richtig wäre doch, gemeinsam zu handeln und die Probleme dann für alle Vereine zu lösen.“ Man werde nun auf die Informationen des Staffelleiters warten und danach intensiv an der Aufklärung arbeiten.

Bei Rassismus-Delikten ist das Sportgericht von Amts wegen verpflichtet, zu handeln. Wenn Pöbeleien von Zuschauern zugeordnet werden können, dann könne ein Verein auch in Haftung genommen werden, erklärte Olaf Luzi, der Vorsitzende des Sportgerichts. „Es gilt die Vereinshaftung“, erklärt Luzi. Grundsätzlich können in solchen Fällen Geldstrafen, Punktabzug oder sogar Spielverlegungen angeordnet werden.