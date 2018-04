Eintracht zu einfallslos

Britta Gallrein

Wandlitz (MOZ) Es war kein schönes Spiel in der Fußball-Landesklasse Nord zwischen Gastgeber Eintracht Wandlitz (3.) und Blau-Weiß Wriezen (12.). Aber die Gäste feierten danach ihren 1:0-Erfolg wie einen Weltmeisterschaftstitel.

„Zickezackezickezacke... – Heu, Heu, Heu“ und danach eine OlèOlé-Jubeltraube – die Wriezener feierten nach dem Abpfiff auf dem Rasenplatz in Wandlitz, als wenn sie soeben den Aufstieg klar gemacht hätten. Kein Wunder, hatte man sich doch gerade ganz wichtige drei Punkte im Abstiegskampf gesammelt und war damit auf Rang zehn in der Tabelle geklettert. „Für uns geht es eben um den Abstieg, da ist der Jubel natürlich etwas größer“, freut sich auch Blau-Weiß Coach Christian Wegner.

Die hatten zuvor auf dem Rasen gezeigt, dass es für sie noch um eine Menge geht. Wandlitz dagegen präsentierte sich über 90 Minuten zwar gewillt, aber nach vorne einfach zu plan- und ideenlos, versuchte es immer wieder nur mit langen Bällen und konnte kaum wirklich Torgefahr entwickeln.

Schon in Hälfte eins spielte sich das Geschehen hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab, Torszenen waren Mangelware. In der 42. Minute dann eine Kabbelei zwischen zwei Spielern. Der erst in der 20. Minute eingewechselte Wriezener Daniel Stein beleidigt im Nachgang seinen Mitspieler. Schiedsrichter Chris Wein hat’s jedoch gehört und schickt Stein sofort zum Duschen.

Doch die Wriezener zeigen sich wenig geschockt, sondern machen gleich weiter und das sehr erfolgreich. Paul Stiehm ergreift die Chance, als er einen guten Pass genau in den Lauf gespielt bekommt, gleich zwei Wandlitzer kommen nicht schnell genug hinterher. Stiehm ist Gewinner im Eins-zu-Eins gegen Wandlitz Keeper Daniel Gatzmann und erzielt das 1:0 (42.) kurz vor der Pause.

Wer erwartete, dass die Wandlitzer den Vorteil der Überzahl in Hälfte zwei nutzen würden, sah sich getäuscht. Die Beyer-Elf hätte wohl noch bis zum Abend weiter spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Aufregung auf der Wriezener Bank, als ein Tor wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wird. Kurze Zeit später rettet Gatzmann nach einer Ecke für sein Team, als Dustin Schumann voll abzieht. Auf der anderen Seite hat Paul Roller den Ausgleich auf dem Fuß, der alleine vor dem Wriezener Keeper auftaucht, ihn aber direkt anschießt. Mehr passiert nicht in der Partie, die von unzähligen Fouls geprägt ist und Blau-Weiß rettet in Unterzahl den Sieg über die Zeit.

„Es war schon enttäuschend, was wir heute gezeigt haben“, ist Jürgen Beyer nicht begeistert vom Auftritt seiner Elf. „Allerdings sind die Wriezener auch teilweise übertrieben hart eingestiegen. Aber wir waren einfallslos, haben es immer nur mit langen Bällen versucht.“

Genau darauf hatte sich der Gegner aber eingestellt. „Wir haben hier letztes Jahr 3:9 verloren“, erinnert sich Wriezens Coach Christian Wegner. „Da haben die immer wieder mit den langen Bällen unsere Abwehr überwunden. Deshalb haben wir diesmal tiefer gestanden und das hat ja geklappt, auch wenn es nicht schön anzusehen war.“ Vielleicht, sinniert er, habe auch diesmal der gewonnen, der den Sieg mehr wollte. „Wir brauchten die drei Punkte unbedingt, für Wandlitz geht es ja nicht mehr um viel. Nach oben geht nichts mehr und nach unten brennt ja auch nichts mehr an.“

Bleibt zu hoffen, dass die Beyer-Elf trotzdem heute Abend noch einmal eine Schippe drauf legt. Da geht es für die Eintracht nämlich direkt weiter mit einem Barnim-Derby. Nachgeholt wird die wegen schlechter Witterung abgesagte Partie bei Fortuna Britz. Los geht es im um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Britz.

Wandlitz: Gatzmann – Henning, Freitag, Großer, Plaumann, Sorgatz, Baumann, Roller, Bärmig, Grieger (46. Rücker), Liebich (56. Navarzala)