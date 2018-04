Land sucht noch neuen Amtsgerichts-Direktor

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Noch ist nicht entschieden, wer die Nachfolge von Johannes Wolfs als Direktor des Amtsgerichtes Zehdenick übernehmen wird. Noch bis zum 31. März dieses Jahres stand Wolfs, der zum 1. Januar 2018 zum Direktor des Amtsgerichtes Eberswalde berufen wurde, auch noch in der Verantwortung für das Zehdenicker Gericht – im Rahmen einer sogenannten Teil­­­­­­abordnung. „Das Besetzungsverfahren läuft und soll in den nächsten Monaten abgeschlossen werden“, kündigte der Sprecher des Brandenburger Justizministeriums, Dr. Uwe Krink, am Montag auf Nachfrage an. Die neu zu besetzende Stelle war erst am 15. Februar 2018 im Justizministerialblatt ausgeschrieben worden. Zurzeit führt die Richterin Kathrin Reiter die Amtsgeschäfte in Zehdenick. Sie ist seit dem 1. April als ständige Vertreterin eines Direktors an das Amtsgericht Zehdenick abgeordnet worden und „bis auf Weiteres mit der Wahrnehmung der Aufgabe der Direktorin des Amtsgerichtes bei dem Amtsgericht Zehdenick beauftragt“, so Krink. Kathrin Reiter war zum 1. November 2016 als stellvertretende Direktorin des Amtsgerichtes Neuruppin berufen worden. Sie wechselte im Herbst 2016 vom Landgericht Potsdam in die Fontanestadt.