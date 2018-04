Wölsickendorfer setzen 43 Apfelbäume

Steffen Göttmann

Wölsickendorf-Wollenberg (MOZ) Die betagten Apfelbäume der Sorte „Kaiser Wilhelm“ an der Gemeindestraße von der B 158 nach Wölsickendorf kippen aus Altersschwäche nach und nach um. Weil die Gemeinde Höhenland, zu der Wölsickendorf-Wollenberg gehört, bei Windbruch und Alter nicht verpflichtet sei, für Ersatz zu sorgen, kümmern sich Ortsvorsteher Jörg Schleinitz und die Bürger selber um Neupflanzungen. Erst jetzt sind wieder vier junge Bäume dazu gekommen, die die Spender eigenhändig setzten. „Damit haben die Bürger bereits 43 Apfelbäume neu gepflanzt“, teilte Ortsvorsteher Jörg Schleinitz mit. Die Straße gehörte bis vor einigen Jahren dem Landkries. Nach der Sanierung wurde sie zur Gemeindestraße herabgestuft, damit ist die Gemeinde auch für die Bäume verantwortlich.

Bei den Stürmen vergangenen Oktober seien wieder zwei alte Bäume umgestürzt, so dass erneut Lücken in der Allee entstanden. Diese konnten nun dank bürgerlichen Engagements wieder geschlossen worden. Jörg Schleinitz bemüht sich, dass vorwiegend alte Apfelsorten gesetzt werden. Diesmal waren es Goldparmäne, Topaz und Jonathan.

Der Ortsvorsteher kauft die Bäume für 50 Euro pro Stück bei einer Gärtnerei in Lichterfelde bei Eberswalde. „Wir benötigen altdeutsche Sorten, die auch an robusten Standorten gedeihen“, sagte Schleinitz. Seit der ersten großen Aktion 2015 pflanzen die Wölsickendorfer immer wieder Bäume nach. Als Dank erhält jeder Baumpate ein Schild mit dem Namen der Apfelsorte und dem Namen des Spenders, das am Rand der Straße auf den Asphalt geklebt wird. So konnten 43 der insgesamt etwa 70 Bäume ersetzt werden.

Über fehlendes Interesse der Bürger kann sich Schleinitz nicht beklagen. „Ich habe schon wieder zwei Anfragen“, fügte der Ortsvorsteher hinzu. Doch diese musste er jetzt auf den Herbst vertrösten. Weil der Frühling mit so viel Wärme über die Region hereinbrach, dürften Bäume nicht mehr versetzt werden. Die Gärtnerei gebe daher keine mehr heraus. Für Jörg Schleinitz ist es wichtig, dass die Apfelbaumallee ein geschlossenes Bild ergibt. „Denn an der Straße führt der Oderlandweg entlang“, ergänzte er. Auf dem überregionalen Wanderweg sind viele Wanderer unterwegs. Die sollen sich gerne auch an diesen Abschnitt des Wegs erinnern.

„Die Apfelernte gehört rechtlich der Gemeinde“, sagte Schleinitz. Er habe aber auch nichts dagegen, wenn jemand vielleicht auf Anfrage bei ihm die Äpfel für den Eigenbedarf aufsammelt oder erntet, sie sollten jedoch nicht abgeschnitten werden. Gelegentlich habe der Ortsteil schon Äpfel für den Kindergarten gesammelt oder sie zum Mosten weggefahren.