Unzumutbare Umwege

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Eltern der Kita-Kinder müssen gut 32 Kilometer Umweg auf sich nehmen – und das viermal am Tag.

Wenn Wilfried Selenz auf den Landesbetrieb Straßenwesen angesprochen wird, vergeht ihm jedes Lächeln. Die Behörde praktiziere einen „absolut überheblichen Umgang mit den Betroffenen“ von Straßenbauarbeiten, ärgert er sich. „Es wird nicht miteinander geredet, es wird einem alles fertig vorgesetzt – und das auch noch sehr kurzfristig.“ Von einem Miteinander könne überhaupt keine Rede sein.

Was den Geschäftsführer des Gutes Zeisigberg so auf die Palme bringt, ist die bevorstehende Fahrbahninstandsetzung der B 87 zwischen der Zufahrt zum Gut Zeisigberg und Müllrose. Unter Vollsperrung. Das heißt: Wer zum Gut Zeisigberg fahren möchte, muss von Müllrose erst über Mixdorf und Grunow nach Beeskow fahren, um dann von dort aus auf der B 87 zum Gut zu gelangen. Und zurück nach Müllrose geht es umgekehrt. Das sind ab dem Schützenpark gerechnet gut 32 Kilometer Umweg hin und 32 Kilometer zurück. Für die Eltern der Kita-Kinder sind das pro Tag sogar mehr als 120 Kilometer Mehrfahrt, denn sie bringen ihre Kinder morgens hin und holen sie nachmittags wieder ab. „Das ist schlicht unzumutbar“, betont Wilfried Selenz. „Es gibt einen gesetzlichen Anspruch darauf, die Kinder in angemessener Entfernung unterzubringen – der wird nicht mehr erfüllt. Und für die Kinder ist ein solch langer Weg eine erhebliche Belastung.“

Der Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft für Gesundheit & Soziales mbH, die das Gut betreibt, fordert, die Zufahrt zum Gut von Müllrose aus durch eine halbseitige Sperrung der B 87 zu gewährleisten. Was der Landesbetrieb Straßenwesen ablehnt. „Eine halbseitige Sperrung wird in der Regel so wahrgenommen, dass Jedermann dort einfährt“, teilt Behördensprecherin Cornelia Mitschka auf Anfrage mit. „Daraus entstehen Sicherheitsprobleme für die Bauarbeiter und für die wirklichen Anlieger. Zusätzlich gibt es noch ein Wendeproblem für die Lkw.“ Wer die „wirklichen Anlieger“ ihrer Meinung nach sind, erläutert sie nicht. Kann sie auch nicht. Außer dem Gut Zeisigberg und ein paar Waldbesitzern gibt es dort nämlich keine Anlieger.

„Die Abstimmung mit dem Gut Zeisigberg in Bezug auf diese Baumaßnahme fand im Vorfeld umfassend statt“, schreibt Cornelia Mitschka weiter. Das ist laut Wilfried Selenz unwahr. „Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, sagt er. Am 16. Februar hatte der Landesbetrieb zwar zu einer Besprechung eingeladen, „aber nur, um uns ein Ergebnis mitzuteilen. Wir wurden weder vorher gefragt, noch gab es eine Abstimmung mit uns. So kann man mit Bürgern nicht umgehen!“ Der Landesbetrieb habe gar kein Interesse daran gehabt, auf die Betroffenen einzugehen. „Die Arbeiten sind ja schon am 26. März gestartet. Da war am 16. Februar die Planung längst fertig, da gab es nichts mehr abzustimmen.“

Mitarbeiter, Bewohner des Altenpflegeheimes, Eltern und Kunden der Physiotherapiepraxis seien nun die Leidtragenden, so Wilfried Selenz empört. Etwa drei Wochen wird die Vollsperrung dauern, voraussichtlich bereits ab dem 2. Mai. Wilfried Selenz gibt aber nicht auf. „Wir hoffen, dass wir kurzfristig doch noch eine Lösung finden.“